Фондовые биржи АТР 15 апреля в основном снижаются вслед за индексами в США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сокращается на 0,62%, до 3205,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,38%, до 2006,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,59%, до 7523,4 пункта, южнокорейский KOSPI снижается на 0,65%, до 2699,45 пункта, японский Nikkei 225 теряет 0,09%, до 27147,78 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index закрыт из-за выходного дня. По итогам последних проводившихся торгов - в четверг- он вырос на 0,67%, до 21518,08 пункта.

В пятницу инвесторы Азии обратили внимание на закрытие фондовых бирж США снижением на 0,3-2%, что убавило оптимизма.

Также трейдеры по всему миру обеспокоены ростом инфляции. Так, Центральные банки нескольких крупных стран, включая США, Канаду и Великобританию, уже начали наращивать процентные ставки для сдерживания цен, что вызывает опасения насчет повышения ставок и другими банками.