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Акции США упали, так как растущая доходность облигаций ударила по акциям роста
07:59 15.04.2022 |
Уолл-стрит закрылась снижением в четверг в конце недели, сокращенной из-за праздников, поскольку доходность облигаций возобновила подъем, а инвесторы столкнулись со смешанными доходами и экономическими данными.
Все три основных фондовых индекса США показали недельные потери в преддверии праздника Страстной пятницы.
«Это сочетание сохраняющихся опасений», - сказал Райан Детрик, главный рыночный стратег LPL Financial в Шарлотте, Северная Каролина. «Пока это сезон смешанных доходов, и это, в сочетании с высокой инфляцией и ястребиным поведением ФРС, привело к продажам в преддверии праздничных выходных».
Растущая доходность 10-летних казначейских облигаций оказывает давление на растущие акции, в результате чего S&P 500 и Nasdaq глубоко уходят в отрицательную зону, в то время как Dow показал более скромные потери.
«Более высокая доходность оказывает давление на акции с более высоким ростом, поскольку их чистая текущая стоимость... страдает, когда доходность становится выше», - сказал Детрик.
Четверка крупных банков США перенесла отчетный сезон за первый квартал на пик: Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS), Citigroup Inc, Morgan Stanley и Wells Fargo & Co опубликовали результаты.
Хотя все четыре компании превзошли оценки Street, они также сообщили о резком снижении прибыли. Реакция их цен на акции была неоднозначной и в последний раз колебалась в диапазоне от роста на 1,6% (Citigroup) до снижения на 4,5% (Wells Fargo). Более широкий индекс S&P 500 Finance упал на 1,0%.
«Есть некоторые опасения в этом сезоне отчетности», - добавил Детрик. «Ожидания являются самыми низкими с момента начала восстановления, и инвесторы опасаются того, как компании встанут на алтарь прибыли в ближайшие недели».
Ряд экономических данных показал, что резкий скачок цен на бензин помог розничным продажам превзойти консенсус-прогноз и вызвал самый большой скачок цен на импорт почти за 11 лет.
Данные идут в ногу с другими недавними индикаторами, которые, по-видимому, закрепляют агрессивные действия Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции в ближайшие месяцы, включая серию повышений процентных ставок на 50 базисных пунктов.
Председатель Tesla Inc Илон Маск предложил сделать Twitter Inc частным с предложением наличными в размере 41 миллиарда долларов. Акции компании, занимающейся социальными сетями, колебались на протяжении всей сессии, но к закрытию упали на 1,7%.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 113,36 пункта, или 0,33%, до 34 451,23 пункта, S&P 500 - на 54 пункта, или 1,21%, до 4 392,59 пункта, а Nasdaq Composite - на 292,51 пункта, или 2,14%, до 13 351,08 пункта.
Из 11 основных секторов S&P 500 акции технологических компаний показали худшие результаты, упав на 2,5%.
Сезон отчетности за первый квартал все еще находится в зачаточном состоянии: 34 компании из S&P 500 представили отчеты.
Теперь аналитики ожидают, что совокупный годовой рост прибыли S&P 500 составит 6,3%, что менее оптимистично, чем рост на 7,5%, прогнозируемый в начале года.
В четверг истекает ежемесячный срок действия опционных контрактов, что в недавнем прошлом способствовало усилению колебаний фондового рынка, поскольку инвесторы вносят коррективы, чтобы учесть миллионы истекающих опционных контрактов на акции, ETF и индексы.
Отклоняющихся выпусков на NYSE было больше, чем растущих в соотношении 1,83 к 1; на Nasdaq соотношение 2,02 к 1 благоприятствовало снижению.
S&P 500 показал 33 новых 52-недельных максимума и 14 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 66 новых максимумов и 218 новых минимумов.
Объем на биржах США составил 10,45 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,22 млрд за последние 20 торговых дней.
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