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Основные фондовые индексы АТР растут 14 апреля вслед за индексами в США
08:05 14.04.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,73%, до 3210,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,51%, до 2022,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,48%, до 21476 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,65%, до 7527,4 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,06%, до 2718,49 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,22%, до 27171,3 пункта.
В четверг инвесторы Азии обратили внимание на закрытие фондовых бирж США ростом на 1-2%, что немного поддержало оптимизм.
Также трейдеры оценивают решения центробанка Южной Кореи по монетарной политике, принятое для борьбы с высокой инфляцией. Так, регулятор повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 1,5% годовых. Инфляция в стране по итогам марта ускорилась до 4,1%.
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