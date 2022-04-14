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Американские индексы выросли 13 апреля на фоне выхода первых финансовых отчетов ведущих компаний
07:55 14.04.2022 |
Американские индексы выросли на фоне выхода первых финансовых отчетов ведущих компаний. Инвесторы также анализируют данные по инфляции в США, которая достигла максимума за 40 лет.
Фондовые индексы росли большую часть дня и закрылись чуть ниже сессионных максимумов. Nasdaq Composite возглавил рост, прибавив 272,02 пункта, или 2,03%, до 13643,59 пункта. S&P 500 вырос на 1,1%, или 49,14 пункта, до 4446,59 пункта после падения во вторник на 0,3%. Dow Jones Industrial Average вырос на 1%, или 344,23 пункта, до 34564,59 пункта.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 2,688% с 2,724% во вторник.
Акции Delta Air Lines подорожали более чем на 6% после того, как авиакомпания отчиталась о квартальном убытке на 42%, но заявила, что вернулась к прибыльности в марте и ожидает получить прибыль во 2-м квартале. Акции American Airlines прибавили более чем 10%, бумаги Southwest Airlines Co. набрали 7,5%.
Бумаги JPMorgan Chase потеряли 3,2%. Прибыль банка в 1-м квартале сократилась на фоне роста затрат и снижения комиссионных на Уолл-стрит. Результаты крупнейшего американского банка часто служат барометром состояния экономики и могут пролить свет на финансовое положение американских потребителей.
Акции BlackRock упали на 0,2%.
Инвесторы следят за отчетами за 1-й квартал, чтобы оценить влияние рекордной инфляции на компании от автопроизводителей до поставщиков энергии.
"Если рассматривать вопрос с точки зрения перспектив секторов, можно сказать, что те из них, которые могут переложить часть повышения цен на потребителей, в этом году оказались в более хорошем положении, - говорит Мона Махджан, старший инвестиционный стратег Edward Jones. - Мы полагаем, что такая тенденция продолжится, как минимум в краткосрочной перспективе".
В последние дни фондовые рынки попали под давление. Опасения насчет инфляции усилили неопределенность насчет того, насколько агрессивно будет действовать ФРС в борьбе со сдерживанием цен. Во вторник макроданные показали, что рост потребительских цен в марте вновь ускорился и составил 8,5% в годовом сравнении. Согласно Deutsche Bank, рост по сравнению с предыдущим месяцем совпал с ожиданиями экономистов, а базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители, оказалась чуть ниже прогнозов.
"Инфляционная статистика очевидно не впечатлила, однако возможно, что инфляция уже почти достигла пика, и в ближайшие месяцы мы увидим начало дефляционного тренда, - прокомментировала Эсти Двек, инвестиционный директор FlowBank. - Начало сезона отчетности банков может задать некое направление. Все внимание будет приковано к прогнозам на оставшуюся часть года".
Индекс цен производителей (PPI), еще один показатель инфляции, в США в марте подскочил на 11,2% в годовом сравнении, превзойдя ожидания. Это самый сильный рост с начала фиксации данных - 2010 года. Он указывает на то, что перебои в ключевых цепочках поставок по-прежнему подталкивают цены вверх.
Волатильность цен на энергоносители и сырье, связанная с войной России против Украины, вкупе с карантинами в Китае, способными привести к новым перебоям, тоже приводят к росту затрат производителей.
Цены на нефть росли. Баррель сорта Brent подорожал на 3,96%, или 4,14 доллара, до 108,78 доллара. Трейдеры анализируют спрос на энергоносители в Китае на фоне смягчения карантинных ограничений в Шанхае. При этом еще больше предприятий, включая два завода поставщиков Apple, приостановили производство.
Как сообщило Международное энергетическое агентство, ожидаются дальнейшие сбои в поставках энергоносителей. Сегодня агентство заявило, что с мая поставки нефти из России, вероятно, сократятся почти на 3 млн баррелей в день. Это больше, чем предполагали другие аналитики.
Бумаги Antares Pharma подскочили на 49,2% после того, как The Wall Street Journal сообщила, что Halozyme Therapeutics близка к сделке по покупке этой компании примерно за 960 млн долларов. Акции Gap Inc. выросли на 8,2%, способствуя повышению акций сектора потребительских дискреционных товаров в S&P на 2,5%.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос менее чем на 0,1%. Акции британского ретейлера Tesco упали на 4,4% после того, как он заявил, что прогнозирует более низкую прибыль из-за роста цен, который меняет потребительские привычки.
Европейский центральный банк проведет заседание в четверг, и инвесторы ждут больше информации о его планах сокращения стимулирующих мер.
"Представители ЕЦБ в последнее время стали чуть активнее призывать к ужесточению денежно-кредитной политики, - отметил Джереми Гатто, инвестиционный управляющий Unigestion. - Теперь они, похоже, согласны с тем, что инфляция может быть проблемой. Сейчас сложно испытывать какое-то воодушевление в отношении Европы".
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