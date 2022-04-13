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Фондовые биржи АТР 13 апреля торгуются разнонаправленно
08:00 13.04.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром демонстрируют смешанную динамику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,44%, до 3199,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,99%, до 2027,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,02%, до 21314,79 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,28%, до 7474,7 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,43%, до 2704,29 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,75%, до 26791,5 пункта.
В среду инвесторы продолжают следить за развитием эпидемиологической ситуацией в Китае, который придерживается политики "нулевой терпимости" к новому коронавирусу, вводя в связи с этим серьёзные социально-экономические ограничения.
Это вызывает опасения по поводу перспектив как китайского, так и глобального экономического роста. Вследствие этого китайские индексы уже не первый день в аутсайдерах в Азии. Тем не менее, можно ждать изменения настроений.
"Хорошая новость заключается в том, что Китай в какой-то момент начнет выходить из режима изоляции, и власти в той или иной форме введут стимулы для "перезагрузки"... экономики. Свет в конце тоннеля для Китая достаточно яркий", - прокомментировал газете Wall Street Journal главный экономист ACY Securities Клиффорд Беннетт (Clifford Bennett).
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