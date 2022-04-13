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Американские фондовые индексы упали 12 апреля на фоне ускорения инфляции
07:49 13.04.2022 |
Американские фондовые индексы во вторник упали, сдав ранее завоеванные позиции после выхода данных по инфляции, которая в марте установила новый максимум за четыре десятилетия.
По итогам торгов индекс S&P 500 снизился на 15,08 пункта, или 0,3%, до 4397,45 пункта после роста ранее в ходе сессии на 1,3%. Dow Jones Industrial Average упал на 87,72 пункта, или 0,3%, до 34220,36 пункта. Nasdaq Composite упал на 40,38 пункта, или 0,3%, до 13371,51 пункта.
Данные Министерства труда США показали, что индекс потребительских цен в марте вырос до 8,5% по сравнению с прошлым годом и оказался выше, чем прогнозировали некоторые экономисты. Данные превзошли февральское значение в 7,9% и ознаменовали собой максимум за несколько десятков лет.
Инвестменеджеры ожидают, что эти данные в значительной степени повлияют на решение ФРС США о повышении ставки на майском заседании, и многие предполагают, что центральный банк может повысить ставки на половину процентного пункта. Фьючерсы на федеральные фонды - деривативы, используемые для ставок на динамику процентных ставок - показывают почти 90%-ную вероятность такого повышения ставки по сравнению с 78% на прошлой неделе, согласно данным CME Group.
Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до 2,724%. В понедельник доходность составляла 2,779%.
Ускорение инфляции может сильно повлиять на хрупкий фондовый рынок, который в этом году пострадал от обеспокоенности инвесторов в связи с ситуацией на Украине и политикой центрального банка. Строгие антиковидные ограничения в Шанхае в последнее время добавили беспокойства трейдерам, а данные показывают, что меры властей КНР начинают негативно влиять на экономику страны.
Между тем, нефть марки Brent, международный нефтяной эталон, выросла на 6,3% до 104,64 доллара за баррель, отыграв часть потерь понедельника. В последнее время цены на нефть снижались под давлением локдауна в Китае и запланированного высвобождения стратегических запасов в США и других странах. Администрация Байдена планирует этим летом временно разрешить продажу бензина с высоким содержанием этанола в попытке снизить цены на заправках.
Акции нефтегазодобывающих компаний в США растут вместе с ценами на нефть. Нефтегазовый субиндекс S&P 500 поднялся на 1,7%, сильнее прочих отраслевых субиндексов.
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,4%. Лидерами снижения стали Commerzbank и Deutsche Bank, котировки акций которых упали более чем на 7%. Поводом стало то, что неназванный акционер продал примерно 5%-ную долю в капитале обоих банков. Это отразилось на бумагах и других европейских банков: так, акции итальянского UniCredit опустились на 4,1%.
В Азии фондовые индексы главным образом демонстрировали рост вопреки снижению на мировых рынках. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%, а китайский Shanghai Composite подскочил на 1,5%. Японский индекс Nikkei 225, напротив, снизился на 1,8%.
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