Фондовые биржи АТР 12 апреля закрылись разнонаправленно на ряде факторов

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника без единой динамики на ряде различных факторов, при этом китайские индикаторы восстанавливались на спаде новых "ковидных" страхов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,46%, до 3213,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,81%, до 2047,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,52%, до 21319,13 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,98%, до 2666,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,42%, до 7454,8 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,81%, до 26334,98 пункта.

Рынки надеются на улучшение ситуации с коронавирусом в Китае после того, как власти страны снова ввели серьёзные ограничения, прежде всего в Шанхае.

С другой стороны, "рынки следят за ситуацией на Украине", отметил аналитик Activ Trades Андерсон Алвиш (Anderson Alves), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

Также рыночному пессимизму способствует раскручивающийся маховик глобальной инфляции.