Акции Азии падают 11 апреля в преддверии заседания ЕЦБ и теста на инфляцию в США

Азиатские акции упали в понедельник в преддверии недели, насыщенной заседаниями центральных банков и данными по инфляции в США, в то время как евро вырос на облегчении того, что крайне правые не выиграли первый тур президентских выборов во Франции.

Французский лидер Эммануэль Макрон и ультраправый претендент Марин Ле Пен прошли квалификацию в воскресенье, чтобы участвовать во втором туре президентских выборов 24 апреля, который обещает стать ожесточенной борьбой.

Победа Ле Пен может вызвать шок во Франции и Европе, подобно голосованию Великобритании в 2016 году за выход из Европейского Союза. Результат первого раунда был достаточно близок к тому, чтобы евро лишь немного укрепился на уровне 1,0888 доллара после первоначального роста до 1,0950 доллара.

Настроение на фондовых рынках было осторожным: самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии снизился на 1,0%.

Японский Nikkei упал на 0,6% после падения на 2,6% на прошлой неделе, а китайские "голубые фишки" потеряли 1,8%.

Фьючерсы на акции S&P 500 подешевели на 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq - на 0,6%. Фьючерсы EUROSTOXX 50 потеряли 0,4%, а фьючерсы FTSE - 0,3%.

Сезон отчетности начинается на этой неделе, когда JP Morgan, Wells Fargo, Citi, Goldman Sachs и Morgan Stanley должны опубликовать отчет.

Несмотря на ранние потери, Уолл-стрит показала себя на удивление хорошо перед лицом жестокой распродажи облигаций, в результате которой доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 31 базисный пункт на прошлой неделе и составила 2,72%.

Рынки устремились к цене из-за риска еще более значительного повышения ставок Федеральной резервной системой, при этом фьючерсы предполагают повышение на 50 базисных пунктов как на майском, так и на июньском заседаниях.

Экономист BofA из США Итан Харрис теперь ожидает повышения на полпункта на каждом из следующих трех заседаний и пика цикла около 3,25-3,50%.

«Если инфляция выглядит так, будто она движется ниже 3%, то наш текущий прогноз должен быть достаточно ястребиным», - сказал Харрис в записке. «И наоборот, если инфляция застрянет на уровне выше 3%, ФРС придется повышать ее до тех пор, пока рост не упадет почти до нуля, что может привести к рецессии».

Все это подчеркивает важность опубликованного во вторник отчета о потребительских ценах в США за март, в котором медианный прогноз предполагает стратосферный рост на 1,2%, в результате чего годовая инфляция достигнет впечатляющих 8,5%.

Показатели инфляции в Китае удивили высокими показателями в понедельник, и хотя они были относительно скромными на уровне 1,5% в годовом исчислении в марте, они все же подорвали надежды на смягчение агрессивной политики со стороны Пекина.

Инфляция также будет в центре внимания на заседании Европейского центрального банка в четверг, где существует риск ястребиного уклона заявления.

«Инфляция подскочила намного выше того уровня, который ЕЦБ предполагал всего месяц назад, - отмечают аналитики TD Securities. но не совсем приверженный июньскому походу».

Продолжая тему ужесточения, центральные банки Канады и Новой Зеландии вполне могут повысить ставки на 50 базисных пунктов на своих заседаниях по вопросам политики на этой неделе.

Чрезмерный рост доходности казначейских облигаций привел к тому, что индекс доллара впервые с мая 2020 года превысил 100 пунктов, и в последний раз он торговался на уровне 99,858.

Главной жертвой стала иена, поскольку Банк Японии по-прежнему придерживается сверхмягкой политики, а доходность облигаций близка к нулю. Доллар вырос до 124,81 иены, прибавив 1,5% на прошлой неделе до уровня чуть ниже своего недавнего пика в 125,10.

На товарных рынках энергетический уголь стал лидером на прошлой неделе, подорожав почти на 13% после того, как ЕС запретил импорт российского угля.

Золото за неделю выросло на 1,1%, но было подорвано огромным ростом доходности облигаций, и в последний раз оно оставалось неизменным на уровне 1944 доллара за унцию.

Цены на нефть оставались под давлением после того, как мировые потребители объявили о планах избавиться от нефти из стратегических запасов, а также в связи с продолжением карантина в Китае.

Утром в понедельник цена на нефть марки Brent подешевела на 2,05 доллара до 100,73 доллара, в то время как нефть в США потеряла 2,10 доллара до 96,16 доллара.