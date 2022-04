Dow Jones вырос 8 апреля, S&P 500 закрылся снижением, так как рынок взвешивает повышение ставок ФРС

Индекс Доу-Джонса вырос, а S&P 500 закрылся снижением в ходе нестабильных торгов в пятницу, так как акции банков выросли, а инвесторы пытались решить, как лучше всего справиться с экономикой, которая может заскользить, поскольку Федеральная резервная система активно пытается бороться с инфляцией.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США достигла трехлетнего максимума в 2,73%, что способствовало росту банковского индекса S&P, который вырос на 1,18% после падения до 13-месячного минимума в четверг. Индекс снизился на 10,8% с начала года.

Все крупные кредиторы, чувствительные к процентным ставкам, выросли: JPMorgan Chase & Co прибавил 1,8%, Bank of America Corp - 0,7%, Citigroup Inc - 1,7%, а Goldman Sachs Group Inc 2,3%.

После достижения двухмесячного максимума в конце марта рынок имеет тенденцию к снижению, поскольку ФРС сигнализирует о том, что она будет агрессивно повышать ставки, что побуждает инвесторов менять позиции своих портфелей. Экономически чувствительные акции стоимости в этом году превзошли акции технологического роста, которые часто зависят от низких ставок.

«Мы вступаем в очень долгосрочный и значимый период, когда стоимость опережает рост. Это не просто циклическая корректировка, а долгосрочная история», - сказал Дэвид Бансен, главный инвестиционный директор группы по управлению активами Bahnsen Group в Ньюпорт-Бич, Калифорния. .

«История роста стоимости - это большая история, и она является побочным продуктом двух вещей, чего вы и хотите. Рост переоценен, а стоимость недооценена», - сказал он.

Индекс Russell 1000 Value вырос на 0,51%, а индекс Russell 1000 Growth упал на 1,09% за день.

Инвесторы взвешивают вероятность рецессии с двумя исходами. С одной стороны, ФРС может спровоцировать «мягкую посадку» с медленным, но положительным ростом, что приведет к «ужасной перепроданности» банков, считает банковский аналитик UBS Эрика Наджарян.

Или резкое замедление роста неизбежно, что вызовет рефлекторную продажу банковских акций, поскольку «владеть банками во время рецессии неинтересно», сказала она.

Ожидается, что крупные американские банки, которые на следующей неделе начнут сезон отчетности за первый квартал, сообщат о значительном снижении прибыли по сравнению с годом ранее, когда они выиграли от исключительно сильных сделок и торговли.

«В какой-то момент всегда будет цена, когда люди будут вмешиваться и думать, что вещи дешевы, и они могут купить», - сказал Рэнди Фредерик, управляющий директор по торговле и деривативам в Центре финансовых исследований Schwab.

«Возможно, 52-недельного минимума было достаточно, чтобы привлечь некоторых людей в финансовый сектор», - сказал Фредерик, отметив, что доходность 10-летних казначейских облигаций была на самом высоком уровне с марта 2019 года.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 137,55 пункта, или 0,4%, до 34 721,12 пункта, S&P 500 потерял 11,93 пункта, или 0,27%, до 4488,28 пункта, а Nasdaq Composite упал на 186,30 пункта, или 1,34%, до 13 711,00 пункта.

Объем на биржах США составил 10,37 млрд акций.

За неделю S&P упал на 1,16%, Dow - на 0,28%, а Nasdaq - на 3,86%, так как индекс упал после того, как официальные лица ФРС выразили обеспокоенность быстрым повышением ставок, вызывающим замедление.

Акции Tesla Inc, Nvidia Corp и Alphabet Inc упали в цене на 1,9-4,5%, так как акции мегакапиталов продолжили снижение на этой неделе под влиянием роста доходности казначейских облигаций.

Индекс NYSE FANG+TM, в который входят Amazon.com Inc и Apple Inc, упал на 1,76%, а акции полупроводников упали на 2,42%, продлив недельный спад.

Акции Robinhood Markets Inc упали на 6,88% после того, как в отчете говорится, что Goldman Sachs понизил рейтинг онлайн-брокеров, а акции Kroger Co подскочили на 2,99% в связи с повышением рейтингов.

Отклоняющихся выпусков на NYSE было больше, чем растущих в соотношении 1,20 к 1; на Nasdaq соотношение 1,66 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 показал 58 новых 52-недельных максимумов и два новых минимума; Nasdaq Composite зафиксировал 53 новых максимума и 184 новых минимума.