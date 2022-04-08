Фондовые биржи Азии в основном снижаются 8 апреля

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном снижаются, инвесторы ринулись прочь от риска на фоне геополитической напряженности и опасениях о повышении ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06% - до 3234,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,51%, до 2076,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,65%, до 21666,69 пункта. Южнокорейский KOSPI падал на 0,08% - до 2693,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,43%, до 7475,1 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,03%, до 26879,5 пункта.

В пятницу инвесторы оценивали последние данные ФРС США на фоне опасений по поводу ускорения инфляции. ФРС дала понять, что готова продолжать повышать ставку, чтобы сдержать самую высокую инфляцию за последние 40 лет. Инвесторы предпочли отказаться от риска до оглашения результатов заседания.

Кроме того, продолжает оказывать влияние на рынки война России против Украины. Так, обострение напряжения между странами привело к усилению опасений по поводу роста инфляции.

"Ситуация между Украиной и Россией продолжает оставаться проблемой, и рынки сейчас в поиске серьезного сдвига, чтобы скорректировать текущее ценообразование", - отметил аналитик ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.