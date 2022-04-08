Акции США выросли на закрытии торгов 7 апреля; Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,25%

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Акции США выросли на закрытии торгов 7 апреля; Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,25%

07:51 08.04.2022 |

Фондовый рынок

 

Фондовые индексы США выросли после закрытия в четверг, так как рост в секторах здравоохранения, нефти и газа и основных материалов привел к росту акций.

На закрытии NYSE промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,25%, индекс S&P 500 прибавил 0,43%, а индекс NASDAQ Composite вырос на 0,06%.

S&P 500 закрылся в плюсе в четверг, поскольку Pfizer и Tesla подпитывали ралли в конце сессии, в то время как инвесторы следили за войной в Украине и потенциально более агрессивным Федеральным резервом.

Акции Tesla Inc выросли на 1,2%, а акции Microsoft Corp прибавили 0,6%, что помогло поднять S&P 500 и обеспечить небольшой рост Nasdaq.

Также поддерживая S&P 500, акции Pfizer Inc подскочили на 4,3% после того, как они заявили, что купят частную компанию ReViral Ltd в рамках сделки на сумму до 525 миллионов долларов, что является вторым приобретением менее чем за шесть месяцев для увеличения своего портфеля лекарств.

S&P торговался с убытком большую часть дня, а затем подскочил ближе к концу сессии.

«Мы не знаем, как будет решаться Украина. Мы не знаем, как ястребиный ФРС повлияет на экономику. Мы не знаем, смогут ли они совершить мягкую посадку. То, что это равносильно рынку, - сказал Деннис Дик, трейдер Bright Trading LLC. «Если вы следуете тенденциям, то вы потерялись на этом рынке, потому что весь этот рынок - это отбивная».

Акции роста с мегакапитализацией в начале этой недели оказались под давлением после того, как в комментариях политиков ФРС и протоколе мартовского заседания центрального банка говорилось о быстрой отмене мер стимулирования, введенных во время пандемии.

Президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что краткосрочная учетная ставка центрального банка США должна достичь 3,5% в конце этого года.

Протоколы, опубликованные в среду, показали, что чиновники ФРС «в целом согласились» сократить до 95 миллиардов долларов в месяц из активов центрального банка, даже несмотря на то, что война на Украине сдержала первое повышение процентной ставки в США с 2018 года.

«Инвесторы все еще осознают, что ФРС все еще не проявляет максимальной воинственности, и мы собираемся ошибиться на их стороне, желая сделать больше для продолжения контроля над инфляцией», - сказала Анастасия Аморозо, главный инвестиционный стратег iCapital Network. инвестиционная торговая фирма.

Трейдеры теперь видят 88,9% вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов на заседании центрального банка в следующем месяце.

Американские компании начнут отчитываться о результатах за первый квартал в ближайшие недели, а банки намерены серьезно начать сезон на следующей неделе. Аналитики в среднем ожидают, что прибыль компаний S&P 500 вырастет на 6,4% в мартовском квартале, согласно данным I/B/E/S от Refinitiv. Это сопоставимо с ростом более чем на 30% в предыдущем квартале.

«Поскольку мы приближаемся к началу сезона отчетности, я ожидаю, что волатильность будет очень заметной», - сказал Джейк Доллархайд, главный исполнительный директор Longbow Asset Management в Талсе, штат Оклахома. «Мы увидели сильные результаты, которые превзошли самые высокие ожидания, но слабые ожидания на следующие 12 месяцев».

Среди 11 отраслевых индексов S&P 500 недвижимость оказалась в числе наиболее падающих, в то время как индекс сектора здравоохранения оказался в числе лидеров роста.

Неофициально индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,25% до 34 583,57 пункта, а S&P 500 прибавил 0,43% до 4 500,21 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 0,06% до 13 897,30 пункта.

Поскольку инвесторы обеспокоены последствиями повышения процентных ставок, акции роста с высокой оценкой пока что в 2022 году отставали от стоимостных акций.

Что касается экономических новостей, данные показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе, что указывает на дальнейшее ужесточение условий на рынке труда в преддверии второго квартала, что может способствовать сохранению высокого уровня инфляции.

Среди других движущих сил акции HP Inc подскочили на 14,8% после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета Inc объявила о покупке почти 121 млн акций компании по производству персональных компьютеров и полиграфии.

Отклоняющихся выпусков на NYSE было больше, чем растущих в соотношении 1,11 к 1; на Nasdaq соотношение 1,45 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 показал 32 новых 52-недельных максимума и 26 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 45 новых максимумов и 219 новых минимумов.
По материалам: investing.com
 

ПО РУБРИКАМ

08:54 Индекс доллара приближается к 100, что является лучшей неделей за четыре года

08:17 Золото дешевеет 8 апреля на фоне возможного повышения ставки ФРС

08:14 Фондовые биржи Азии в основном снижаются 8 апреля

07:51 Акции США выросли на закрытии торгов 7 апреля; Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,25%

07.04 Доля публичных майнинговых компаний в хешрейте биткоина достигла 19%

07.04 Торговые сети смогут получить кредиты до 1 млрд гривен под 5%, - Минэкономики

07.04 Доллар США 7 апреля дешевеет относительно евро, перешел к росту в паре с иеной

07.04 Фондовые биржи АТР 7 апреля закрылись сильным снижением на коронавирусных рисках

07.04 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 06.04.22

07.04 Ситуация на валютном рынке наладилась – глава правления Райффайзен Банка

07.04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.04.22

07.04 Остаток средств на корсчетах банков 07.04.22

07.04 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 06.04.2022

07.04 Стоимость золота колеблется 7 апреля на разнонаправленных факторах

07.04 По программе «5-7-9» с начала войны банки выдали кредитов на 1,1 миллиарда

• дальше…

07:59 Канада выделит 1,5 млрд на оружие и финансовую помощь для Украины

07.04 Торговые сети смогут получить кредиты до 1 млрд гривен под 5%, - Минэкономики

07.04 Регистрации в Украине подержанных ввезенных иномарок в марте в 15 раз превысили рынок новых авто

07.04 Нефть дорожает 7 апреля после падения накануне, Brent - $102,66 за баррель

07.04 Украине крайне нужен экспорт электроэнергии в Европу, - Галущенко

07.04 Финляндия арендует крупное судно-терминал СПГ для скорейшего прекращения поставок газа из России

07.04 Ситуация на валютном рынке наладилась – глава правления Райффайзен Банка

07.04 Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022г почти на 5 млрд грн

07.04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.04.22

07.04 Стоимость золота колеблется 7 апреля на разнонаправленных факторах

• дальше…

08:58 Верховным судьей США впервые стала афроамериканка

08:44 Австралия передает Украине 20 «Бушмастеров» ценой $38 млн – посол

08:40 Страны G7 запрещают инвестиции «в ключевые секторы» экономики России

08:34 Япония сократит импорт российского угля из-за вторжения в Украину

08:27 США внесли алмазного гиганта «Алроса» в санкционные списки

08:22 Шольц затягивает с поставками немецких танков Украине - СМИ

08:04 В ЕС хотят выделить на военную поддержку Украины еще 500 млн евро

07:59 Канада выделит 1,5 млрд на оружие и финансовую помощь для Украины

07.04 ЕС согласовал очередной пакет санкций против РФ, включающий запрет на импорт угля и закрытие доступа судов РФ в порты ЕС

07.04 США ввели экспортные санкции против трех российских авиакомпаний

07.04 Сенат США единогласно поддержал запрет на импорт энергоресурсов из России

07.04 Швейцария заблокировала российские активы на $8 млрд

07.04 ООН приостановила участие России в Совете по правам человека

07.04 В ФРГ стало больше сторонников ужесточения санкций против России

07.04 НАТО не будет отправлять оружие Украине, будут поставки от отдельных союзников - Кулеба

• дальше…

06.04 Украина получила модульные дома для пострадавших от войны

04.04 Киевский метрополитен возобновил движение поездов по Южному мосту

28.03 В Киеве и области комендантский час будет начинаться на час позже и заканчиваться на час раньше – Кличко

27.03 Что будет с Киевом, если Путин применит тактическое ядерное оружие – интервью с Олегом Ждановым

26.03 В ночь на воскресенье Украина перейдет на летнее время

25.03 В Украине резко снизился процент сторонников придания русскому статус второго государственного

24.03 Россия уже нанесла ущерб Украине в сфере противоминной деятельности почти на $250 миллиардов

23.03 Кабмин разрешил водителям легковых авто на период военного положения управлять грузовиками

21.03 Британия передала Украине 22 единицы техники и оборудования для борьбы с пожарами

21.03 В Киеве и области снова полуторасуточный комендантский час: с 20:00 понедельника до 7:00 среды

18.03 6,5 млн украинцев стали внутренними переселенцами, 3,2 млн уехали за границу - ООН

15.03 Миграционная служба вернулась к работе: выдает ID-карты, загранпаспорта

14.03 Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц

14.03 В приложении «Дия» запустили трансляцию радио - Федоров

14.03 Мобильные операторы запустили услугу доступа к интернету в национальном роуминге

• дальше…

08:44 Австралия передает Украине 20 «Бушмастеров» ценой $38 млн – посол

07:59 Канада выделит 1,5 млрд на оружие и финансовую помощь для Украины

07.04 НАТО не будет отправлять оружие Украине, будут поставки от отдельных союзников - Кулеба

07.04 Битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну - Кулеба

07.04 Фигурант нападения на журналистов Мецгер может стать заместителем министра экономики – «Схемы»

07.04 США передали Украине 5 тыс. станций Starlink

07.04 Столтенберг: в Украине идет оборонительная война, поэтому наступательное оружие тоже является оборонным

07.04 Помощь врагу: какие последствия будет иметь новый конфликт между Киевом и Тбилиси

07.04 Politico: Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

07.04 Украина попросила Чехию и Словакию о ремонте военной техники

07.04 На каждый российский танк Украина будет иметь 10 противотанковых систем – Блинкен

07.04 США рассматривают предоставление Украине более сложного вооружения

06.04 Боррель: мы будем продолжать вооружать и поддерживать Украину для того, чтобы положить конец войне

06.04 Эстония передала Украине гаубицы, противотанковые мины, автоматическое оружие и гранатометы

06.04 США выделяют еще $100 млн на противотанковые системы для Украины

• дальше…

07.04 Microsoft рассказала, как повысит безопасность Windows 11 — чипы Pluton, автоблокировка драйверов с уязвимостями и другое

07.04 НБУ назвал 4 самых распространенных вида мошенничества, которые появились во время войны

07.04 Миллиардер Баффет стал крупнейшим акционером производителя компьютеров HP

06.04 Windows 11 получит функции шумоподавления, размытия фона, кадрирования и коррекции взгляда во время видеозвонков

06.04 Облачную Windows 365 можно будет использовать офлайн – Microsoft плотнее интегрирует её с Windows 11

06.04 За I квартал хакеры похитили $1,22 миллиарда с криптовалютных платформ

06.04 Представлено «суперприложение» Uber: в него добавят самолёты, автобусы и поезда

06.04 Intel приостанавливает работу в России и Беларуси

06.04 Полиция Германии закрыла русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra — он был одним из крупнейших в мире

05.04 Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект развития спутникового интернета

05.04 Индия пригласила Samsung построить в стране завод по выпуску чипов – предлагаются многомиллиардные субсидии

05.04 Россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb

05.04 Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter

04.04 Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu

04.04 Google назвала «невозможными» инвестиции в инфраструктуру Ирландии после моратория на строительство ЦОД

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно