Акции США выросли на закрытии торгов 7 апреля; Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,25%

Фондовые индексы США выросли после закрытия в четверг, так как рост в секторах здравоохранения, нефти и газа и основных материалов привел к росту акций.

На закрытии NYSE промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,25%, индекс S&P 500 прибавил 0,43%, а индекс NASDAQ Composite вырос на 0,06%.

S&P 500 закрылся в плюсе в четверг, поскольку Pfizer и Tesla подпитывали ралли в конце сессии, в то время как инвесторы следили за войной в Украине и потенциально более агрессивным Федеральным резервом.

Акции Tesla Inc выросли на 1,2%, а акции Microsoft Corp прибавили 0,6%, что помогло поднять S&P 500 и обеспечить небольшой рост Nasdaq.

Также поддерживая S&P 500, акции Pfizer Inc подскочили на 4,3% после того, как они заявили, что купят частную компанию ReViral Ltd в рамках сделки на сумму до 525 миллионов долларов, что является вторым приобретением менее чем за шесть месяцев для увеличения своего портфеля лекарств.

S&P торговался с убытком большую часть дня, а затем подскочил ближе к концу сессии.

«Мы не знаем, как будет решаться Украина. Мы не знаем, как ястребиный ФРС повлияет на экономику. Мы не знаем, смогут ли они совершить мягкую посадку. То, что это равносильно рынку, - сказал Деннис Дик, трейдер Bright Trading LLC. «Если вы следуете тенденциям, то вы потерялись на этом рынке, потому что весь этот рынок - это отбивная».

Акции роста с мегакапитализацией в начале этой недели оказались под давлением после того, как в комментариях политиков ФРС и протоколе мартовского заседания центрального банка говорилось о быстрой отмене мер стимулирования, введенных во время пандемии.

Президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что краткосрочная учетная ставка центрального банка США должна достичь 3,5% в конце этого года.

Протоколы, опубликованные в среду, показали, что чиновники ФРС «в целом согласились» сократить до 95 миллиардов долларов в месяц из активов центрального банка, даже несмотря на то, что война на Украине сдержала первое повышение процентной ставки в США с 2018 года.

«Инвесторы все еще осознают, что ФРС все еще не проявляет максимальной воинственности, и мы собираемся ошибиться на их стороне, желая сделать больше для продолжения контроля над инфляцией», - сказала Анастасия Аморозо, главный инвестиционный стратег iCapital Network. инвестиционная торговая фирма.

Трейдеры теперь видят 88,9% вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов на заседании центрального банка в следующем месяце.

Американские компании начнут отчитываться о результатах за первый квартал в ближайшие недели, а банки намерены серьезно начать сезон на следующей неделе. Аналитики в среднем ожидают, что прибыль компаний S&P 500 вырастет на 6,4% в мартовском квартале, согласно данным I/B/E/S от Refinitiv. Это сопоставимо с ростом более чем на 30% в предыдущем квартале.

«Поскольку мы приближаемся к началу сезона отчетности, я ожидаю, что волатильность будет очень заметной», - сказал Джейк Доллархайд, главный исполнительный директор Longbow Asset Management в Талсе, штат Оклахома. «Мы увидели сильные результаты, которые превзошли самые высокие ожидания, но слабые ожидания на следующие 12 месяцев».

Среди 11 отраслевых индексов S&P 500 недвижимость оказалась в числе наиболее падающих, в то время как индекс сектора здравоохранения оказался в числе лидеров роста.

Неофициально индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,25% до 34 583,57 пункта, а S&P 500 прибавил 0,43% до 4 500,21 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 0,06% до 13 897,30 пункта.

Поскольку инвесторы обеспокоены последствиями повышения процентных ставок, акции роста с высокой оценкой пока что в 2022 году отставали от стоимостных акций.

Что касается экономических новостей, данные показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе, что указывает на дальнейшее ужесточение условий на рынке труда в преддверии второго квартала, что может способствовать сохранению высокого уровня инфляции.

Среди других движущих сил акции HP Inc подскочили на 14,8% после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета Inc объявила о покупке почти 121 млн акций компании по производству персональных компьютеров и полиграфии.

Отклоняющихся выпусков на NYSE было больше, чем растущих в соотношении 1,11 к 1; на Nasdaq соотношение 1,45 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 показал 32 новых 52-недельных максимума и 26 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 45 новых максимумов и 219 новых минимумов.