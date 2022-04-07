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Фондовые биржи АТР снижаются 7 апреля вслед за индексами Уолл-стрит
08:14 07.04.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются, следуя за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,99% - до 3251,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,43%, до 2097,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,37%, до 21779 пунктов. Южнокорейский KOSPI падал на 1,23% - до 2700,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,58%, до 7446,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,58%, до 26919,5 пункта.
Инвесторы в Азии в четверг разделяют пессимизм американских трейдеров. В среду биржи США закрылись падением на 0,42-2,22% на опасениях по поводу повышения учетной ставки федеральной резервной системой. При этом опасения усилились, так как из протокола заседания ФРС стало известно, что в марте несколько его членов высказались за повышение ставки на 0,5 пункта, а не на 0,25, как было решено официально.
Кроме того, давление на динамику продолжают оказывать беспокойства по поводу напряженной ситуации вокруг Украины, а также растущее число случаев заболевания коронавирусом в Китае.
"К сожалению, мало признаков того, что ситуация с вирусом будет урегулирована в ближайшее время", - полагают аналитики Commerzbank, чье мнение приводит газета Wall Street Journal. Также они отмечают, что правительство пытается найти баланс между сдерживанием вируса и преодолением экономических трудностей.
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