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Фондовые индексы США упали 6 апреля
07:59 07.04.2022 |
Фондовые индексы упали в среду, а доллар США вырос до почти двухлетнего пика после того, как Федеральная резервная система опубликовала протоколы своего последнего заседания, которые укрепили мнение о том, что центральный банк может агрессивно ужесточить меры для сдерживания инфляции.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США выросла, но не достигла максимума после выхода протокола, в то время как цены на нефть резко упали в течение дня.
Торговля на Уолл-Стрит после протоколов была нестабильной: акции ненадолго сокращали потери, а затем увеличивали их. Nasdaq упал более чем на 2%, что привело к снижению основных индексов.
«Судя по тому, что я вижу, здесь нет ничего нового... Но очевидно, что впереди нас ждет повышение ставок, и нас ждет сокращение баланса», - сказал Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder в Нью-Йорке. .
«ФРС полна решимости обуздать инфляцию, и мы просто надеемся и молимся о том, что произойдет мягкая посадка экономики, а не жесткая посадка, которая приведет нас к рецессии».
Согласно протоколу политического совещания 15-16 марта, представители ФРС «в целом согласились» сократить до 95 миллиардов долларов в месяц из активов центрального банка в качестве еще одного инструмента в борьбе с растущей инфляцией, даже несмотря на то, что война на Украине смягчила ситуацию. первое повышение процентной ставки в США.
В марте ФРС повысила ставки впервые с 2018 года и отказалась от мягкой денежно-кредитной политики во время пандемии коронавируса.
Соединенные Штаты в среду ввели дополнительные санкции против России, поскольку российские войска обстреляли города в Украине.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 144,67 пункта, или 0,42%, до 34 496,51 пункта, S&P 500 - на 43,97 пункта, или 0,97%, до 4 481,15 пункта, а Nasdaq Composite - на 315,35 пункта, или 2,22%, до 13 888,82 пункта.
Общеевропейский индекс STOXX 600 потерял 1,53%, а индикатор акций MSCI по всему миру потерял 1,22%.
На рынке казначейских облигаций доходность 2-летних облигаций, которая меняется в зависимости от ожиданий повышения процентной ставки, практически не изменилась на следующий день после роста и падения примерно на 8 базисных пунктов в каждом направлении. Доходность 10-летних облигаций удерживала большую часть роста за сессию, а кривая доходности 2-10 стала более крутой.
Доходность 10-летних казначейских облигаций в последний раз выросла на 5,5 базисных пункта до 2,609%, в то время как доходность 2-летних облигаций осталась неизменной на уровне 2,504%, оставив кривую 2-10 на уровне 10,28 базисных пунктов после начала недели в перевернутом виде.
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