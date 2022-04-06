Азиатские акции падают 6 апреля, доходность по облигациям растет после ястребиных комментариев ФРС

Азиатские фондовые рынки в среду упали, так как инвесторы столкнулись с возможностью агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США для борьбы с инфляцией, внимание также было сосредоточено на новых санкциях Запада против России в связи с ее вторжением в Украину.

Доходность казначейских облигаций США достигла многолетнего максимума, а фондовые рынки упали после того, как глава ФРС Лаэль Брейнард накануне вечером заявила, что она ожидает, что сочетание повышения процентных ставок и быстрого исчерпания баланса приведет к тому, что денежно-кредитная политика США займет «более нейтральную позицию» в конце этого года. .

На утренних торгах в Азии японский Nikkei потерял почти 2,0%, в то время как южнокорейские акции упали на 0,9%, а австралийские акции потеряли 0,75%.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал на 1,3%.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,3%, отойдя от месячного максимума, достигнутого в понедельник. Шанхай потерял 0,1%, так как рынки материкового Китая вновь открылись после двух дней государственных праздников.

Активность в секторе услуг Китая сократилась в марте самыми резкими темпами за два года, так как местный всплеск Omicron ограничил мобильность и повлиял на спрос клиентов, как показал тщательно отслеживаемый опрос частного сектора в среду.

Во вторник китайские власти продлили блокировку COVID-19 в Шанхае, чтобы охватить все 26 миллионов человек финансового центра, несмотря на растущее недовольство правилами карантина в городе.

Внимание инвесторов в среду будет сосредоточено на публикации протокола последнего заседания ФРС по вопросам политики, которое они, как ожидается, тщательно изучат в поисках подсказок относительно перспективы повышения на 50 базисных пунктов на следующем заседании центрального банка США в мае.

«В настоящее время считается, что ФРС выберет этот курс с вероятностью 80%», - сказал Кайл Родда, рыночный аналитик IG в Мельбурне. Инвесторы не полностью оценили такой шаг, поэтому дополнительные доказательства могут повлиять на рынки, добавил Родда.

«Есть ожидания, что ФРС может поднять ставку на 50 базисных пунктов и в июне, и если это станет более вероятным, то переоценка этих рисков может спровоцировать новый всплеск волатильности», - сказал он.