Американские фондовые индексы 5 апреля закрылись снижением

Американские фондовые индексы во вторник закрылись снижением. Инвесторы оценивали перспективу более агрессивных действий ФРС для сдерживания инфляции.

S&P 500 упал на 57,52 пункта, или на 1,3%, до 4525,12, Nasdaq Composite - на 328,39 пункта, или на 2,3%, до 14204,17, а Dow Jones Industrial Average - на 280,70 пункта, или на 0,8%, до 34641,18.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаэль Брейндард сказала во вторник, что центробанк твердо намерен принять шаги, которые замедлят темп инфляции в этом году, в том числе объявить в мае о значительном сокращении портфеля активов, стоимость которого составляет 9 трлн долларов.

Сокращение баланса ФРС, откатывающее усилия по стимулированию экономики через покупку казначейских и ипотечных облигаций, поможет поднять рыночные процентные ставки и сделает акции более дорогими по сравнению с менее рискованными активами, говорит Джон Линч, инвестиционный директор Comerica Wealth Management.

После заявлений Брейнард распродажи на фондовом рынке ускорились, а доходность гособлигаций подскочила.

"Катализатором сегодняшних торгов стали комментарии Лаэль Брейндард, - отмечает Линч. - Ее высказывания о сокращении баланса оказались более агрессивными, чем ожидали на рынке".

До распродаж вторника Nasdaq успел прибавить более 15% от достигнутого 14 марта 52-недельного минимума. Сейчас индекс не дотягивает около 12% от ноябрьского рекордного максимума.

Инвесторы также размышляли о том, каким может быть новый раунд санкций против России. Сообщения об убийстве украинских мирных жителей российскими военными, шокировали западные правительства.

Между тем принятые ранее санкции уже привели к тому, что цены на нефть взлетели выше 100 долларов за баррель, также сильно подорожал целый ряд других сырьевых товаров. Это оказало давление на экономику стран, уже и без того столкнувшихся с самой высокой инфляцией за десятки лет.

Фьючерсы на нефть Brent во вторник подешевели на 89 центов, или на 0,8%, до 106,64 доллара за баррель.

"Рынки находятся в подвешенном состоянии, - отмечает Энтони Саглимбини, аналитик по мировому рынку в Ameriprise Financial. - Инвесторы ждут выхода в среду протоколов последнего заседания ФРС. А на следующей неделе стартует сезон финансовой отчетности. Нам необходимы данные компаний, чтобы понять, как прошел 1-й квартал и, что более важно, каковы перспективы".

Инвесторы продолжают внимательно следить за Федеральной резервной системой, которая впервые с 2018 года взяла курс на повышение процентных ставок. Участники рынка пытаются понять, сможет ли центробанк ужесточить денежно-кредитную политику настолько, чтобы сдержать растущую инфляцию, не причинив при этом ущерба экономике.

Публикация в среду протоколов состоявшегося 15-16 марта заседания ФРС может пролить дополнительный свет на дебаты руководства центробанка по вопросам темпов повышения процентных ставок, инфляционного давления и экономических последствий кризиса на Украине.

"Мы знаем, что ФРС собирается повышать ставки и что рост замедляется, - отмечает Кара Мерфи, инвестиционный директор Kestra Holdings. - Темпы такого повышения - предмет дискуссий. Это будет непростой путь".

Одним из ориентиров для инвесторов служит рынок облигаций, где доходность 2-летней казначейской ноты недавно поднялась выше доходности 10-летней. Такая ситуация называется инверсией кривой доходности и часто воспринимается как сигнал о грядущей рецессии.

Во вторник доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,554% с 2,409% в понедельник. Доходность двухлетних облигаций выросла до 2,502% с 2,426%, соответственно.

В Европе индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,2%, Фондовые рынки Азии в основном росли. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%, а корейский индекс Kospi - на менее 0,1%. Фондовые рынки Гонконга и материкового Китая были закрыты в связи с государственным праздником.