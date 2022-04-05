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Фондовые биржи АТР в основном растут 5 апреля вслед за рынками США
08:30 05.04.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром в основном растут вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. Китайские и гонконгская биржи закрыты в связи с выходными днями.
По состоянию на 7.58 EET индекс Австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 поднимался на 0,04%, до 7516,3 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,01%, до 2757,71 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,21%, до 27794,5 пункта.
Шанхайская фондовая биржа Shanghai Composite, Шэньчжэньская биржа Shenzhen Composite и гонконгская биржа Hang Seng закрыты по случаю выходных дней.
Инвесторы обратили внимание на динамику фондовых бирж США накануне. Так, ключевые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, инвесторы скупали технологические акции, которые в начале года оказались под давлением.
Кроме того, акции Twitter подскочили на 27% и стали основной причиной роста индекса широкого рынка S&P 500 после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил о владении 9,2% акций компании.
Также на индексы АТР повлияло ослабление иены, поддерживающее рынок, так как более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров.
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