Фондовые индексы США 4 апреля закрылись ростом при поддержке технологического сектора

Американские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом при поддержке технологического сектора, который в начале этого года попал под давление.

Nasdaq Composite Index поднялся на 271,05 пункта, или на 1,9%, до 14532,55, S&P 500 - на 36,78 пункта, или на 0,8%, до 4582,64, а Dow Jones Industrial Average - на 103,61 пункта, или на 0,3%, до 34921,88.

Последние три недели фондовые индексы росли, поскольку ФРС впервые с 2018 года повысила процентные ставки с целью сдержать инфляцию. S&P 500 и Dow не дотягивают до январских максимумов около 5%, а Nasdaq торгуется примерно на 10% ниже достигнутого в ноябре рекордного максимума.

Инвесторы продолжают следить за войной в Украине, ожидая реакции на новые сообщения о зверствах российской военщины со стороны администрации Джо Байдена и его европейских союзников, которые могут ужесточить санкции против России. Эти сообщения могут поставить крест на оправданиях некоторых стран, которые продолжают закупать нефть и природный газ из России, и затруднить переговоры о мире, которые проводят Киев и Москва.

"Учитывая всю сохраняющуюся неопределенность, я немного удивлен, насколько прочными остаются позиции фондового рынка", - отмечает Альтаф Кассам, директор по инвестиционной стратегии State Street Global Advisors. Он считает, что долгосрочные последствия (российско-украинского) конфликта проявятся в усилении инфляции.

Инвесторы анализируют, будут ли европейские страны быстрее отказываться от российских энергоносителей и остановит ли Владимир Путин поставки газа в Европу из-за требований оплаты в рублях. В последние дни цены на энергоносители откатились с недавних максимумов из-за планов стран Запада использовать нефтяные резервы и карантинных мер в некоторых китайских городах. В понедельник фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 3,14 доллара, или на 3% до 107,53 доллара за баррель.

Скачок цен на нефть и другое сырье содействовал планам ФРС по повышению ставок. Однако, по мере того как центробанк приступает к реализации этих планов, инвесторы все больше беспокоятся, что отказ от денежно-кредитных стимулов и сверхнизких процентных ставок может поставить под угрозу ралли на фондовых рынках.

"Участники рынка задумались над тем, как будет развиваться экономический рост и как он повлияет на корпоративную прибыль, а также сколько пространства у ФРС есть для борьбы с инфляцией", - поясняет Джеймс Раган, директор D.A. Davidson Co. по аналитике в области управления состояниями.

На рынке облигаций доходность 2-летних казначейских бондов США остается выше доходности 10-летних гособлигаций. Считается, что подобная ситуация (инвертированная кривая доходности) может быть предвестником рецессии.

Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник поднялась с пятничных 2,374% до 2,409%. Доходность 2-летних облигаций, более чувствительная к ожиданиям относительно процентных ставок, составила 2,426%.

"Мы хотели бы начать обдумывать дальнейшее развитие событий и целесообразность занятия позиции более защитного характера, но рецессия пока не началась, поскольку нынешние условия очень необычны", - говорит Эмили Роланд, инвестиционный стратег-аналитик John Hancock Investment Management. Она полагает что сочетание повышенной инфляции, возобновления экономической активности и вероятность замедления роста мировой экономики могут способствовать росту котировок акций.

Российский индекс MOEX в понедельник поднялся на 0,2%. Иностранцам по-прежнему запрещено продавать акции. Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 0,8%.

Ведущие индексы Азии по итогам торгов выросли. Kospi поднялся на 0,7%, Nikkei 225 - почти на 0,3%. Рынки континентального Китая были закрыты в связи с праздником.

Гонконгские рынки возглавили прирост в регионе. Технологический сектор вошел в число лидеров благодаря надеждам на то, что потенциальный компромисс Китая по поводу аудиторских проверок поможет избежать возможного делистинга китайских компаний с американских бирж. Hang Seng подскочил на 2,1%, а Hang Seng Tech - на 5,4%.