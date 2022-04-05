Финансовые новости
- |
- 05.04.22
- |
- 09:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые индексы США 4 апреля закрылись ростом при поддержке технологического сектора
07:55 05.04.2022 |
Американские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом при поддержке технологического сектора, который в начале этого года попал под давление.
Nasdaq Composite Index поднялся на 271,05 пункта, или на 1,9%, до 14532,55, S&P 500 - на 36,78 пункта, или на 0,8%, до 4582,64, а Dow Jones Industrial Average - на 103,61 пункта, или на 0,3%, до 34921,88.
Последние три недели фондовые индексы росли, поскольку ФРС впервые с 2018 года повысила процентные ставки с целью сдержать инфляцию. S&P 500 и Dow не дотягивают до январских максимумов около 5%, а Nasdaq торгуется примерно на 10% ниже достигнутого в ноябре рекордного максимума.
Инвесторы продолжают следить за войной в Украине, ожидая реакции на новые сообщения о зверствах российской военщины со стороны администрации Джо Байдена и его европейских союзников, которые могут ужесточить санкции против России. Эти сообщения могут поставить крест на оправданиях некоторых стран, которые продолжают закупать нефть и природный газ из России, и затруднить переговоры о мире, которые проводят Киев и Москва.
"Учитывая всю сохраняющуюся неопределенность, я немного удивлен, насколько прочными остаются позиции фондового рынка", - отмечает Альтаф Кассам, директор по инвестиционной стратегии State Street Global Advisors. Он считает, что долгосрочные последствия (российско-украинского) конфликта проявятся в усилении инфляции.
Инвесторы анализируют, будут ли европейские страны быстрее отказываться от российских энергоносителей и остановит ли Владимир Путин поставки газа в Европу из-за требований оплаты в рублях. В последние дни цены на энергоносители откатились с недавних максимумов из-за планов стран Запада использовать нефтяные резервы и карантинных мер в некоторых китайских городах. В понедельник фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 3,14 доллара, или на 3% до 107,53 доллара за баррель.
Скачок цен на нефть и другое сырье содействовал планам ФРС по повышению ставок. Однако, по мере того как центробанк приступает к реализации этих планов, инвесторы все больше беспокоятся, что отказ от денежно-кредитных стимулов и сверхнизких процентных ставок может поставить под угрозу ралли на фондовых рынках.
"Участники рынка задумались над тем, как будет развиваться экономический рост и как он повлияет на корпоративную прибыль, а также сколько пространства у ФРС есть для борьбы с инфляцией", - поясняет Джеймс Раган, директор D.A. Davidson Co. по аналитике в области управления состояниями.
На рынке облигаций доходность 2-летних казначейских бондов США остается выше доходности 10-летних гособлигаций. Считается, что подобная ситуация (инвертированная кривая доходности) может быть предвестником рецессии.
Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник поднялась с пятничных 2,374% до 2,409%. Доходность 2-летних облигаций, более чувствительная к ожиданиям относительно процентных ставок, составила 2,426%.
"Мы хотели бы начать обдумывать дальнейшее развитие событий и целесообразность занятия позиции более защитного характера, но рецессия пока не началась, поскольку нынешние условия очень необычны", - говорит Эмили Роланд, инвестиционный стратег-аналитик John Hancock Investment Management. Она полагает что сочетание повышенной инфляции, возобновления экономической активности и вероятность замедления роста мировой экономики могут способствовать росту котировок акций.
Российский индекс MOEX в понедельник поднялся на 0,2%. Иностранцам по-прежнему запрещено продавать акции. Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 0,8%.
Ведущие индексы Азии по итогам торгов выросли. Kospi поднялся на 0,7%, Nikkei 225 - почти на 0,3%. Рынки континентального Китая были закрыты в связи с праздником.
Гонконгские рынки возглавили прирост в регионе. Технологический сектор вошел в число лидеров благодаря надеждам на то, что потенциальный компромисс Китая по поводу аудиторских проверок поможет избежать возможного делистинга китайских компаний с американских бирж. Hang Seng подскочил на 2,1%, а Hang Seng Tech - на 5,4%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский: мы все ещё не получили гарантий безопасности в том виде, в котором они нам нужны
|Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет - Зеленский
|Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум как способ получения Украиной нейтрального статуса - Арахамия
|Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет 5 апреля на перспективах дальнейшего роста учетной ставки ФРС США
|Фондовые биржи АТР в основном растут 5 апреля вслед за рынками США
|Доллар стабилен к евро 5 апреля на неоднозначном внешнем фоне
|Фондовые индексы США 4 апреля закрылись ростом при поддержке технологического сектора
|НБУ возвращает довоенный валютный финмон
|Покупателями военных облигаций на 4,8 млрд грн и $1,6 млн стали уже более 4 тыс. граждан и бизнесов – НБУ
Это интересно
|Телевизоры Samsung станут новой игровой платформой, но придётся подождать. Запуск Samsung Gaming Hub снова перенесли
|В Citibank оценили рынок метавселенных в $13 трлн к 2030 году
|Samsung и Western Digital попробуют вместе стандартизовать и внедрить технологии хранения данных следующего поколения
|Redmi K50 Pro на платформе Dimensity 9000 ворвался в рейтинг самых мощных смартфонов по версии AnTuTu
|Мaйнить Bitcoin более чем в тpи paзa дopoжe, чeм дoбывaть физическое зoлoтo
|Канада запретит продажу легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году
|Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету — она сможет быстро выводить спутники на низкую орбиту