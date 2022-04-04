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Фондовые биржи АТР 4 апреля растут вслед за рынками США
08:20 04.04.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром растут вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. Китайские биржи закрыты в связи с выходными днями.
По состоянию на 7.46 EET индекс гонконгский Hang Seng Index рос на 1,37% - до 22342 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,35%, до 7520 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,31%, до 2749,56 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,06%, до 27683,5 пункта.
Шанхайская фондовая биржа Shanghai Composite и Шэньчжэньская биржа Shenzhen Composite закрыты по случаю выходных дней.
Инвесторы обратили внимание на динамику фондовых бирж США. Ключевые индексы Уолл-Стрит в пятницу закрылись ростом на фоне сильной статистики по рынку труда США, усилившей ожидания дальнейшего повышения учетной ставки Федеральной резервной системы.
Кроме того, трейдеры оценивают новости о намерении Китая отменить требование о том, чтобы инспекции в китайских компаниях, зарегистрированных за рубежом, проводились в основном китайскими регулирующими органами. В свою очередь американские регуляторы могут быть допущены к проверкам компаний, находящихся в Китае. Изменения будут способствовать развитию "трансграничного сотрудничества в области регулирования, включая совместные проверки, что поможет защитить интересы глобальных инвесторов", говорится в заявлении на сайте Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (CSRC).
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