Dow 1 апреля закрылся на подъеме

Фондовые индексы США закрылись в плюсе в пятницу, чтобы начать новый квартал после выхода долгожданного ежемесячного официального отчета о занятости.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 139 пунктов или 0,4% до 34,818,27, , S&P 500 - на 0,3% до 4,545.86, а NASDAQ Composite - на 0,3% до 14,261.50.

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в четверг резким снижением: индекс Dow Jones Industrial Average для голубых фишек, широко базирующийся S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq Composite закрылись с понижением более чем на 1,5%.

Три основных индекса показали худший квартал с марта 2020 года: индексы Dow и S&P 500 снизились на 4,6% и 4,9%, а индекс Nasdaq упал более чем на 9%, поскольку ястребиная политика Федерального резерва и рост потребительских цен вызвали опасения по поводу резкого экономического спада.

В отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе за март говорится, что работодатели добавили 431 000 рабочих мест, что меньше, чем ожидалось, на фоне новых признаков улучшения ситуации на рынке труда, что дает Федеральной резервной системе больше свободы действий, чтобы действовать более агрессивно в своем цикле ужесточения.

Аналитики ожидали увеличения числа рабочих мест на 490 000, а уровень безработицы снизился до 3,7%, предполагая, что центральный банк может продолжать попытки бороться с инфляцией, не опасаясь слишком сильного ущерба для экономики.

В корпоративном секторе автомобильные гиганты Ford и General Motors окажутся в центре внимания после того, как обе компании решили остановить производство на своих заводах в Мичигане.

Ford приостановит производство на своем сборочном заводе в Флэт-Роке на следующей неделе, где он собирает Mustang, из-за глобальной нехватки полупроводников, в то время как GM останавливает производство на своем Lansing Grand River Assembly, где производятся Cadillac CT4, Cadillac CT5 и Шевроле Камаро.

Любимые акции мемов GameStop также будут в центре внимания после того, как ритейлер видеоигр объявил поздно вечером в четверг о планах осуществить дробление акций.

Цены на нефть стабилизировались после резких потерь предыдущей сессии на новостях о том, что США планируют высвобождать один миллион баррелей в день в течение шести месяцев из своих чрезвычайных резервов, начиная с мая. Это будет самый крупный выброс из Стратегического нефтяного резерва США за всю историю.

Страны-члены Международного энергетического агентства встретятся позже в пятницу, чтобы обсудить присоединение, после того как они поставили 60 миллионов баррелей в начале марта.