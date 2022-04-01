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Рада расширила полномочия НКЦБФР на время военного или особого положения
20:29 01.04.2022 |
Верховная Рада приняла в целом законопроект №7224, который расширяет полномочия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на время действия военного или особого положения.
За соответствующий законопроект в пятницу проголосовали 298 депутатов при необходимых 226 голосах, сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Согласно проекту закона, НКЦБФР имеет полномочия проводить мобилизационную подготовку своих систем, в случае введения военного или особого периода определяет особенности работы рынков капитала и товарных рынков, деятельности участников рынков капитала.
Помимо этого, закон предоставляет Комиссии полномочия в условиях военного положения или особого периода устанавливать особенности госрегулирования и надзора за рынками капитала и товарными рынками, а также за деятельностью акционерных обществ, кроме банков и небанковских финуслуг - их регулирует Национальный банк Украины (НБУ). Также НКЦБФР в этот период устанавливает особенности применения санкций на рынках капитала.
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