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Биржи АТР 1 апреля торгуются разнонаправленно на сохранении геополитической неопределенности
08:08 01.04.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показывают единой динамики на сохранении беспокойства за геополитическую обстановку в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,62%, до 3272,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,4%, до 2126,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,79%, до 21824 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,7%, до 2738,58 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,37%, до 27919,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,09%, до 7506,2 пункта
В начале недели на мировых торговых площадках преобладали рисковые настроения после переговоров России и Украины, в итогах которых инвесторы увидели намеки на возможное скорое разрешение конфликта. Однако, по словам экспертов, этот оптимизм постепенно сошел на нет.
В связи с этим по итогам четверга ключевые индексы США снизились на 1,5%, европейские биржи также закрылись в минусе.
"По мере того как мы приближаемся к выходным, оптимизм в отношении прекращения геополитического конфликта продолжает угасать", - сказал рыночный стратег IG в Сингапуре Ип Цзюн Жун (Yeap Jung Rong), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.
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