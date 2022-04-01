Биржи АТР 1 апреля торгуются разнонаправленно на сохранении геополитической неопределенности

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показывают единой динамики на сохранении беспокойства за геополитическую обстановку в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.30 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,62%, до 3272,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,4%, до 2126,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,79%, до 21824 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,7%, до 2738,58 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,37%, до 27919,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,09%, до 7506,2 пункта

В начале недели на мировых торговых площадках преобладали рисковые настроения после переговоров России и Украины, в итогах которых инвесторы увидели намеки на возможное скорое разрешение конфликта. Однако, по словам экспертов, этот оптимизм постепенно сошел на нет.

В связи с этим по итогам четверга ключевые индексы США снизились на 1,5%, европейские биржи также закрылись в минусе.

"По мере того как мы приближаемся к выходным, оптимизм в отношении прекращения геополитического конфликта продолжает угасать", - сказал рыночный стратег IG в Сингапуре Ип Цзюн Жун (Yeap Jung Rong), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.