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Фондовые индексы США снизились 31 марта на решении о выпуске нефти из резерва
08:05 01.04.2022 |
Биржи США закрылись снижением основных индексов на фоне решения администрации о выпуске нефти из резерва, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,56%, до 34678,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,54%, до 14220,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,57%, до 4530,41 пункта.
Основные индексы Уолл-стрит в среду ослабли из-за несбывшихся надежд на крупный прорыв в мирных переговорах между Украиной и Россией, поскольку промышленный индекс Доу-Джонса и индекс S&P 500 с широкой базой прервали четырехдневную полосу роста.
Март был положительным месяцем для основных индексов, однако, что касается текущего года, индексы Dow и S&P 500 упали и показали худший квартал за два года.
Цены на нефть упали в четверг после сообщений о том, что США проведут массовый выпуск сырой нефти из чрезвычайных резервов, чтобы справиться с резким ростом после вторжения России в Украину.
Администрация Байдена объявила об общем высвобождении из стратегического запаса нефти страны целых 180 млн баррелей в течение нескольких месяцев.
Эта новость затмила встречу Организации стран-экспортеров нефти и их союзников, группы, известной как ОПЕК+, которая придерживалась существующей сделки по увеличению добычи нефти примерно на 400 000 баррелей в день до мая.
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