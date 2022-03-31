Фондовые биржи АТР в основном снижаются 31 марта на статданных из Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются на слабой статистике из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.39 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,1%, до 3263,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,61%, до 2124,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,95%, до 22020 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,15%, до 7525,9 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,44%, до 2758,58 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,37%, до 27922,5 пункта.

Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в марте снизился до 49,5 пункта с 50,2 пункта в феврале, что оказалось хуже прогноза. PMI в сфере услуг страны также снизился за прошлый месяц - до 48,4 пункта с 51,6 пункта.

Слабая макростатистика из КНР вызвала еще больше опасений на рынке за дальнейший рост экономики страны. Ранее в Китае были зафиксированы новые вспышки заболеваемости коронавирусом, а в Шанхае введен карантин. Это, по мнениям экспертов, негативно отразится на экономической активности страны.

"Краткосрочный прогноз остается очень неопределенным. Даже если всплески (заболеваемости - ред.) будут под контролем, понадобится еще некоторое время, чтобы экономика вернулась на правильный путь", - цитирует Ассошиэйтед Пресс аналитика Capital Economics Джулиана Эванс-Притчарда.