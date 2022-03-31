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Рынок акций США 30 марта закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,19%
08:03 31.03.2022 |
Фондовый рынок США завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, технологий и финансов.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 0,19% - 35.228,81, индекс S&P 500 подешевел на 0,63% до 4.602,45, индекс NASDAQ Composite опустился на 1,21% до 14.442,28.
Основные индексы Уолл-Стрит закрылись ростом во вторник: промышленный индекс Dow Jones для голубых фишек закрылся на 338 пунктов, или на 1% выше, а индекс S&P 500 с широкой базой прибавил 1,2%, оба продемонстрировали рост четвертый день подряд, в то время как Nasdaq Composite поднялся на 1,8%.
Тону во вторник помогли признаки прогресса в мирных переговорах между Украиной и Россией в Турции. Однако оптимизм быстро сменился скептицизмом: представитель Пентагона заявил, что столица Украины Киев остается под угрозой даже после того, как Россия пообещала свернуть там военные операции.
«Никто не должен обманывать себя недавним заявлением Кремля о том, что он внезапно просто сократит военные атаки под Киевом, или любыми сообщениями о том, что он собирается вывести все свои силы», - сказал Джон Кирби. Это «перепозиционирование, а не реальный уход» с позиций вокруг украинской столицы.
Интерес инвесторов также привлекает серия важных выпусков данных, учитывая, что Федеральная резервная система находится в процессе взвешивания того, насколько агрессивно следует повышать процентные ставки на своем майском заседании.
Ожидания резкого повышения процентных ставок привели к тому, что доходность 2-летних казначейских облигаций ненадолго превысила 10-летнюю впервые с 2019 года, что часто рассматривается как предупреждение о грядущей рецессии.
Мартовский отчет ADP об изменении занятости в несельскохозяйственном секторе показал, что работодатели добавили 455 000 рабочих мест в марте, что немного лучше, чем консенсус-прогноз, согласно которому компании добавили 450 000 рабочих мест, в то время как ВВП за четвертый квартал показал значение 6,9% по сравнению с ожиданиями 7,1%.
В корпоративном секторе акции Micron Technology торгуются с повышением после того, как компания дала надежный прогноз на текущий квартал, предполагая, что спрос со стороны центров обработки данных остается высоким.
Lululemon также окажется в центре внимания после того, как производитель спортивной одежды превзошел оценки квартальной прибыли и объявил о программе выкупа акций на 1 миллиард долларов.
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