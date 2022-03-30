Акции Азии присоединились к глобальному ралли после переговоров Украины и России

Акции Азии присоединились к глобальному ралли в среду, поскольку возросли надежды на прекращение войны в Украине путем переговоров, в то время как рынки облигаций накануне выразили обеспокоенность тем, что агрессивное повышение ставок может нанести ущерб экономике США после того, как доходность 10-летних облигаций ненадолго опустилась ниже двухлетних ставок.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии вырос на 1% и достиг самого высокого уровня с 4 марта, при этом большинство азиатских фондовых рынков находятся на положительной территории.

Японский Nikkei, однако, пошел против этой тенденции, упав на 1%, так как наблюдатели указали на фиксацию прибыли в преддверии конца финансового года. Эталонный показатель достиг двухмесячного максимума закрытия во вторник.

Украина во вторник предложила принять нейтральный статус в знак прогресса на переговорах с глазу на глаз, хотя на местах продолжались сообщения о нападениях, и Украина скептически отреагировала на обещание России на переговорах свернуть военные действия вокруг Киева.