Акции США выросли на закрытии торгов 29 марта; Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,97%

Все три основных индекса S&P 500, Dow Jones и Nasdaq к концу марта выросли. Тем не менее, они также зафиксируют худшее начало года и вообще любого квартала с начала 2020 года, когда вспышка пандемии коронавируса нанесла ущерб финансовым рынкам.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,97% - 35,294.19, S&P 500 - на 1,23%, до 4,631.6 , а Nasdaq Composite - на 1,8%, до 14,619.64. Индекс акций MSCI по всему миру вырос на 1,54%.

Фондовые рынки по всему миру выросли во вторник, а цены на нефть упали на 2 доллара за баррель, поскольку инвесторы отметили признаки прогресса в переговорах между Россией и Украиной, которые, как они надеялись, приведут к урегулированию пятинедельного конфликта.

Несмотря на то, что правительство США предупредило, что последний шаг России является признаком того, что она передислоцирует, а не выводит войска, инвесторы, тем не менее, вкладывают средства в рискованные активы, игнорируя рост инфляции и неизбежное повышение ставок, которые могут омрачить перспективы роста и перевернуть ажиотаж на фондовом рынке.

В знак того, что бурный фондовый рынок может столкнуться с встречным ветром, внимательно отслеживаемый участок кривой доходности США ненадолго развернулся впервые с сентября 2019 года, сигнализируя о возможной рецессии.

Действительно, некоторые аналитики предупреждают, что последний приступ оптимизма может быть неуместным.

«За последние две недели S&P продемонстрировал одно из своих самых резких ралли в истории, большее, чем самые большие 10-дневные ралли на семи из 11 медвежьих рынков S&P с 1927 года», - заявили аналитики Bank of America . Глобальное исследование деривативов на акции.

«Он сделал это, несмотря на явно более слабые фундаментальные показатели (больше повышений, более высокая инфляция и инверсия кривой) и то, что ФРС опирается на силу фондового рынка, чтобы повысить ее быстрее», - написали они, добавив, что, по их мнению, устойчивый рост акций США маловероятен.

Доходность казначейских облигаций США приостановила свой рост во вторник, но в этом квартале выросла на впечатляющие 165 базисных пунктов.

Базовые 10-летние казначейские облигации США упали до 2,391%, в то время как доходность эквивалентных 2-летних облигаций составила 2,367%. Повышение процентных ставок в США более чем на 200 базисных пунктов теперь также заложено в 2022 году, что, если оно будет реализовано, станет максимальным за календарный год с 1994 года.

Разница между доходностью 2- и 10-летних казначейских облигаций, которая отслеживается как предвестник рецессии, ненадолго упала до минус 0,03 базисного пункта во вторник, поскольку трейдеры сделали ставку на то, что агрессивное ужесточение со стороны Федеральной резервной системы может повредить экономике в течение долгосрочная перспектива.

Эта так называемая инверсия кривой считается надежным предиктором рецессии, хотя некоторые аналитики говорят, что кривая была искажена количественным смягчением, и инвесторам не следует придавать этому слишком большое значение. ФРС также призвала инвесторов следить за другими сегментами кривой, которые все еще остаются крутыми, что дает ей возможность для дальнейшего и более быстрого ужесточения политики.

«Мы увидели нечто немного беспрецедентное, потому что перед ФРС внезапно встал вопрос о ее авторитете и о том, может ли она эффективно снизить инфляцию», - сказал Франческо Сандрини, глава Amundi по стратегиям с несколькими активами.

Он добавил, что Amundi пересмотрела свой прогноз роста в Европе в сторону понижения до 1,5% на год с 2% ранее, но он может быть ниже, если ситуация продолжит ухудшаться.

«Мы подвергаем сомнению наши прогнозы», - сказал Сандрини, особенно с учетом того, что крупные европейские компании в большей степени подвержены давлению цен на сырьевые товары, чем их коллеги из США. «Это чрезвычайно сложно, нам нужно действовать осторожно».