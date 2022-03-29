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Фондовые биржи АТР 29 марта закрылись в основном ростом во вторник
12:42 29.03.2022 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника преимущественно ростом после выхода данных о снижении уровня безработицы в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,33%, до 3203,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,57%, до 2084,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 0,95%, до 21890 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,42%, до 2741,07 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,1%, до 28252,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, до 7464,3 пункта.
Оптимизму азиатских инвесторов во вторник способствовали данные рынка труда в Японии. Так, безработица в стране в феврале снизилась до 2,7% с 2,8% месяцем ранее. Это вызвало и опережающий рост японского индекса.
В то же время котировки в Китае завершили торги в минусе на коронавирусных опасениях. По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, политика очередной борьбы с ковидом в Китае может означать, что в городах может быть введено больше социально-экономических ограничений.
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