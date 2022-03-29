Рынок акций США 28 марта закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,27%

Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, потребительских услуг и технологий.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,27% - 34.955.89, достигнув месячного максимума, индекс S&P 500 поднялся на 0,71% - 4.575,52, индекс NASDAQ Composite поднялся на 1,31% - 14.354,90.

За пределами Восточной Европы инвесторы будут по-прежнему уделять внимание силе экономики США и планам Федеральной резервной системы относительно предстоящего повышения процентных ставок.

Ежемесячный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за март должен быть представлен в пятницу, и экономисты ожидают, что экономика США добавит еще 475 000 рабочих мест после того, как в феврале было создано 678 000.

Кроме того, в четверг поступят февральские данные о личных доходах и расходах, при этом широко отслеживаемый базовый индекс цен PCE, как ожидается, вырастет на 5,5% в годовом исчислении, оставаясь значительно выше целевого уровня инфляции ФРС в 2%.

Сила экономики в сочетании с растущим уровнем инфляции привела к тому, что инвесторы оценили агрессивный цикл повышения ставок, в результате чего доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу достигла нового многолетнего максимума в 2,5%.

В корпоративном секторе Tesla (NASDAQ:TSLA) заявила в понедельник, что попросит акционеров проголосовать на своем ежегодном собрании за увеличение количества дополнительных акций, чтобы обеспечить дробление акций.

Walmart (NYSE:WMT) также окажется в центре внимания после того, как Wall Street Journal сообщил, что гигант розничной торговли прекращает продажу сигарет в некоторых магазинах США.

Цены на нефть упали в понедельник из-за опасений снижения спроса со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти, поскольку всплеск случаев заболевания COVID-19 побудил официальные лица страны инициировать двухэтапную изоляцию в ее финансовом центре Шанхае.

Все фирмы и фабрики в Шанхае приостановят производство или заставят людей работать удаленно в рамках двухэтапной блокировки, закрывая половину города по очереди в течение девяти дней. Работа общественного транспорта, в том числе такси, также будет приостановлена.