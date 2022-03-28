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Биржи АТР 28 марта торгуются разнонаправленно
08:11 28.03.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник показывают смешанную динамику, китайские индексы, кроме гонконгского, находятся в минусе из-за опасений влияния коронавируса на экономику страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13%, до 3208,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,84%, до 2095,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 1,16%, до 21654 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,27%, до 74126,3 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,26%, до 2737,09 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,4%, до 28036 пунктов.
Китайские индексы снижаются под давлением новостей о введении карантина в Шанхае из-за роста заболеваемости коронавирусом. По словам аналитиков, это может оказать значительное влияние на ВВП страны.
"Рынок окажется под влиянием, объем торгов снизится, поскольку трейдеры сосредоточатся на влиянии (карантина - ред.) на ВВП Шанхая, который составляет 4% от ВВП Китая", - цитирует агентство Блумберг главного стратега Bocom International Holdings Co. Хао Хуна (Hao Hong).
Эксперт также отметил вероятность введения карантина и в других городах Китая вслед за Шанхаем, что усилит негативное влияние на ВВП страны.
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