Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones прибавил 0,44%

Фондовый рынок США завершил торги пятницы разнонаправленно за счет укрепления секторов нефти и газа, коммунальных услуг и финансов. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах технологий, потребительских услуг и здравоохранения.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,44% - 34.861,24, достигнув месячного максимума, индекс S&P 500 вырос на 0,51% - 4,543,04, индекс NASDAQ Composite упал на 0,16% - 14,169,30.

"В последнюю неделю или две мы видели, что рынки немного менее чувствительны к новостям по (украинскому - ред.) конфликту. Это не означает, что мы резко восстановились, однако множество плохих новостей было уже учтено" - цитирует газета Wall Street Journal руководительницу глобальной рыночной стратегии Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek).

Небольшое давление на рынки оказывает макростатистика. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в марте снизился до 59,4 пункта с февральских 62,8 пункта, что оказалось хуже предварительной оценки.