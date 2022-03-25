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Фондовые биржи АТР 25 марта в основном снижаются
07:59 25.03.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются, в то время как инвесторы следят за влиянием напряженной ситуации вокруг Украины на отношения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.59 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,47%, до 3235,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,55%, до 2132,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,51%, до 21615 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,38%, до 7415,4 пункта. Японский Nikkei 225 растет на 0,12%, до 28125 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,11%, до 2732,35 пунктов.
В пятницу азиатские инвесторы следят за влиянием напряженной ситуации вокруг Украины на отношения Китая и США. Ранее США заявили Китаю, что их двусторонние отношения могут пострадать, если Пекин будет помогать Москве в ее спецоперации по демилитаризации Украины, этот вопрос снова был поднят в четверг на встрече мировых лидеров, что вызвало волнения на рынках.
Кроме того, не уходят опасения по поводу очередной волны коронавируса. Давление на настроения инвесторов усиливается в связи с ростом заболеваемости, что может привести к дополнительным ограничениям, ставящим под угрозу развитие экономики.
Аналитики Commerzbank, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считают, что вспышка коронавируса в Китае может повлиять на динамику ВВП в первом квартале, отмечая: "мало признаков того, что новая волна вируса утихнет в ближайшее время, так как местные случаи COVID-19 все еще демонстрируют восходящий импульс".
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