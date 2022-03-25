Фондовые индексы США 24 марта закрылись ростом

Американские фондовые индексы в четверг закрылись ростом, отыграв значительную часть утерянных в среду позиций.

S&P 500 вырос на 63,92 пункта, или на 1,4%, до 4520,16, Nasdaq Composite - на 269,23 пункта, или на 1,9%, до 14191,84, а Dow Jones Industrial Average - на 349,44 пункта, или на 1%, до 34707,94. Предыдущую сессию все три индекса завершили снижением из-за обеспокоенности инвесторов подорожанием энергоносителей и дефицитом предложения.

В этом году фондовые рынки испытывают давление из-за усиливающейся инфляции, неоднозначных экономических индикаторов, воны России против Украины и продолжающихся сбоев, связанных с пандемией коронавируса. S&P 500 с начала года потерял 5,2%, а Nasdaq Composite - 9,3%. Последний находится на территории медвежьего рынка самый длительный период времени с 2008 года.

Этот спад, однако, последовал за длительным ралли. В среду прошло ровно два года с тех пор, как американские индексы достигли минимумов периода пандемии коронавируса. С тех пор S&P 500 и Nasdaq Composite выросли в два раза, а DJIA - почти на 90%.

Судя по всему, фондовые индексы не опустятся ниже февральских минимумов, и рынки акций вступают в период более сдержанных торгов, как сказал аналитик Марк Леманн из JMP Securities. По его словам, инвесторы в это время, вероятно, будут пытаться проанализировать все произошедшие события. "Очень многое произошло за короткий промежуток времени. Участники рынка пытаются разобраться в этих событиях", - отметил Леманн.

Рост индексов в четверг последовал за выходом неоднозначных экономических данных.

Число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, на неделе 13-19 марта упало до 187 000. Это самое низкое значение с сентября 1969 года. Неделей ранее число первичных заявок составляло 215 000.

Между тем новые заказы на товары длительного пользования в США в феврале упали на 2,2% с января. Производство автомобилей вновь пострадало от узких мест в цепочках поставок, а Boeing Co. отчитался об относительно низком показателе заказов на самолеты.

Инвесторы пытаются понять, как сильно военная операция России на Украине еще повлияет на цепочки поставок, которые уже пострадали от COVID-19. Цены на нефть, которые остаются выше 100 долларов за баррель, усугубляют опасения насчет дальнейшего роста цен на энергоносители и другие различные продукты, включая пластиковую упаковку и удобрения для газона. Руководители Федеральной резервной системы наметили еще несколько повышений процентных ставок в этом году для сдерживания инфляции.

Нефть марки WTI в четверг подешевела на 2,3% до 112,34 доллара за баррель.

"До середины февраля все внимание было приковано к повышению процентных ставок, а затем все переключились на военный конфликт. Сейчас опасение вызывает тот факт, что эти два фактора объединились, - пояснил Дэниел Моррис, старший рыночный аналитик BNP Paribas Asset Management. - В таких условиях трудно определить, что нужно покупать. Нельзя просто сохранять денежные средства, нужно выбирать меньшее из зол".

Российский фондовый рынок вырос в четверг в ходе ограниченной сессии, ставшей первой с тех пор, как почти месяц назад западные страны ввели против России жесткие санкции. Индекс MOEX прибавил около 4%.

Однако этот рост вряд ли будет воспринят как признак благоприятного состояния российской экономики. К торгам были допущены акции 33 из 50 компаний индекса. Для предотвращения обвала центробанк РФ отменил короткие продажи и запретил иностранцам, на долю которых приходится значительная часть торгов, продавать акции.

Эти меры также позволят предотвратить дальнейшее ослабление рубля, поскольку иностранные инвесторы, вероятно, предпочли бы продать выраженные в рублях акции, а затем обменять рубли на доллары или евро. В последние сессии рубль немного восстановился против доллара и в четверг торговался по 98 рублей за доллар.

Доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась в четверг до 2,340% с 2,320% в среду.

В Европе панъевропейский Stoxx Europe 600 упал на 0,2%.

В Азии торги акциями завершились разнонаправленно. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%, а японский Nikkei 225 прибавил почти 0,3%.