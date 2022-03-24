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Фондовые биржи АТР 24 марта в основном снижаются
07:56 24.03.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно снижаются на резком скачке стоимости нефти, который может ещё подстегнуть глобальную инфляцию при сомнительных перспективах экономического роста, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,54%, до 3253,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,9%, до 2142,68 пункта; гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,04%, до 22162 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,26%, до 7397,2 пункта. Японский Nikkei 225 снижается на 0,28%, до 27962,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,45%, до 2722,35 пунктов.
В четверг азиатские инвесторы обратили внимание на динамику цен на нефть накануне, когда цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскочила на 5,3%, до 121,6 доллара за баррель.
Трейдеры теперь взвешивают опасения по поводу ускорения инфляции за счёт цен на топливо и замедления экономического роста, не исключая, что это выльется в стагфляцию.
"Точки давления снова нарастают, так как нефть снова "закипает", что приводит к тому, что стагфляция снова оказывает давление на настроения", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).
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