Фондовые индексы США 23 марта закрылись снижением

Американские фондовые индексы в среду закрылись снижением на фоне обеспокоенности инвесторов подорожанием энергоносителей, дефицитом их предложения и инфляцией.

S&P 500 снизился на 55,37 пункта, или на 1,23%, до 4456,24 пункта. Dow Jones Industrial Average упал на 448,96 пункта, или на 1,29%, до 34358,50, отступив уже на 6,6% от рекордного уровня закрытия, достигнутого 4 января, и потеряв с начала года 5,4%. Nasdaq Composite Index снизился на 186,21 пункта, или на 1,3%, до 13922,60.

Во вторник ключевые фондовые индексы выросли, поскольку инвесторы отмахнулись от опасений относительно возможности рецессии из-за инфляции. В среду уверенность инвесторов опять пошатнулась, так как нефть Brent вновь подорожала.

Фьючерсы на Brent выросли в цене на 6,12 доллара, или на 5,3%, до 121,60 доллара. Это третья самая высокая цена закрытия с начала года и самая высокая цена закрытия с 8 марта. С начала года Brent подорожала уже на 56%, благодаря быстрому восстановлению мировой экономики на фоне угасания пандемии коронавируса и опасений, связанных с российско-украинским конфликтом.

Рост цен на нефть усилился после того, как Россия во вторник заявила, что экспорт нефти через трубопровод из Казахстана к Черному морю может временно сократиться примерно на 1 млн баррелей в день (около 1% мирового спроса на нефть) из-за разрушений, связанных с ураганом. По словам представителей российских властей, ремонт может занять до двух месяцев.

"Обстановка будет очень сильно зависеть от событий на Украине, - указала Сюзанна Стритер, старший инвестиционный и рыночный аналитик Hargreaves Lansdown, добавив, что резкие колебания цен на энергоносители продолжат существенно давить на индексы. - Реальное давление на нефтяные цены сохраняется, что усиливает инфляционные опасения".

Цены на разные виды сырья растут на фоне ряда проблем, которые могут нарушить цепочки поставок. Медь на COMEX подорожала на 1,6% до 4,76 доллара за фунт. Это пятая самая высокая цена закрытия за все время. С начала года цена меди выросла на 6,9%.

Алюминий, никель и сталь подорожали ввиду целого спектра сложностей - от войны России против Украины до локдауна в Китае. По данным Reuters, город Таньшань, крупнейший центр по производству стали в Китае, из-за всплеска заболеваемости Covid-19 ввел домашнюю самоизоляцию. Как в среду было сказано в заметке лондонского брокера SP Angel, на этот город приходится 58% объема выпуска ленточной стали в Китае.

"Инфляция все еще задает тон", - говорит Дуг Сандлер, директор по мировой стратегии в RiverFront Investment Group. Как он заметил, есть опасения, что рост цен приведет к более быстрому повышению ставок ФРС США, чем ожидалось ранее.

Сандлер добавил, что его компания ранее в этом году стала сокращать позиции по акциям на фоне опасений насчет усиления рисков и неопределенности для экономики США и мировой экономики. По его словам, сейчас остается надеяться на то, что в ближайшие месяцы нормализуется ситуация с цепочками поставок, из-за которых подорожали всевозможные товары - от кукурузы до меди, - и отпадет необходимость в резком повышении ставки федеральных фондов.

Между тем ралли доходности гособлигаций США замедлилось. Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до 2,320% с 2,375% во вторник. На этой неделе росту их доходности способствовали слова Джерома Пауэлла о том, что центробанк готов повышать процентные ставки на 0,5 процентного пункта за раз, если это будет нужно для сдерживания инфляции.

В среду появились первые признаки того, что инвесторы присматриваются к защитным активам. Индекс доллара WSJ вырос на 0,11%, а золото подорожало на 0,8%.

Российский фондовый рынок должен частично возобновить работу в четверг, почти через месяц после начала специальной военной операции на Украине. Инвесторы и аналитики ожидают, что акции российских компаний обрушатся при открытии торгов.

За последние дни на мировых рынках акций началась новая глава, хотя и есть волнение насчет усиления инфляции и обстановки в Украине. Ралли не помешал тот факт, что Россия усиливает наступление в Украине, западные страны продолжают водить санкции, а ценовое давление не подает признаков смягчения. Как в среду показали свежие данные по инфляции, потребительские цены в Великобритании в феврале выросли на 6,2% в сравнении с тем же периодом прошлого года, тогда как в январе рост составил 5,5%. Таким образом, инфляция оказалась самой существенной с марта 1992 года.

Фари Хамзеи из Hamzei Analytics отмечает, что недавний отскок котировок акций произошел при низком объеме торгов.

В ближайшие дни можно ожидать сильного падения котировок, которое охватит около 90% акций, торгуемых на NYMEX, говорит он, добавляя, что это будет хорошей возможностью для их покупки. В среду на NYMEX собственников поменяли около 4,54 млрд акций, что является самым низким показателем с 16 февраля.

"О капитуляции говорить преждевременно, - говорит Хамзей. - Чтобы подтвердить текущую ценовую динамику, объем торгов должен быть большим".

Падение котировок может быть спровоцировано резким ростом цен на нефть, рассказывает Хамзей, который ожидает, что фьючерсы на нефть WTI, закрывшиеся в среду ростом на 5,2%, по 114,93 доллара за баррель, могут подскочить в цене до 135-145 долларов. Значительная эскалация конфликта на Украине тоже оттолкнуть инвесторов от покупки акций.

В Европе панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 1,1%, растеряв набранные ранее позиции из-за роста цен на нефть. Лондонский FTSE 100 опустился на 0,1%.