Фондовые биржи АТР в основном растут 22 марта на ослаблении опасений по COVID

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут на ослаблении опасений по поводу новой вспышки коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.59 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,13% - до 3258 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,33% - до 2153,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 1,15% - до 21467 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1% - до 7351,4 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,63%, до 2707,28 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,51%, до 27223,5 пункта.

Во вторник инвесторы продолжают следить за развитием эпидемиологической ситуацией в мире. Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к вирусу, вводя в связи с этим ряд ограничительных мер, что вызывает опасения по поводу перспектив глобального экономического роста. Однако недавнее снятие некоторых коронавирусных ограничений в Шэньчжэне и Гонконге поддерживает позитивные настроения трейдеров и укрепляет надежду на скорое восстановление экономики.

"Этот шаг может стать важным шагом для постепенного отказа Китая от своей политики "нулевой терпимости", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков SPI Asset Management.