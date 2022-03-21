Фондовые биржи АТР 21 марта торгуются разнонаправленно в понедельник

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются без единой динамики на разнонаправленных факторах, биржи Японии закрыты по случаю выходного дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,02%, до 3251,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 2159,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,3%, до 21349 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,04%, до 7291,9 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,43%, до 2695,23 пункта, Японский Nikkei 225 завершил торги пятницы ростом на 0,34%, до 26742,5 пункта.

В понедельник азиатские инвесторы оценивают ряд факторов, которые приводят к разнонаправленной динамике индексов. Так, они обращают внимание на динамику Уолл-стрит. Американские фондовые биржи продемонстрировали самый большой недельный рост за последние 16 месяцев. Трейдеры наблюдали за проведением переговоров о прекращении войны России против Украины, который привел к росту цен на нефть и усилению неопределенности в отношении будущего мировой экономики.

"Похоже, что вероятность продолжения роста рыночных настроений составляет 50 на 50", - отметил аналитик Mizuho Bank Тань Бунь Хен (Tan Boon Heng), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

В понедельник Народный банк Китая (Центробанк) вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,7%. При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также не изменилась с января, оставшись на уровне 4,6%.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием эпидемиологической ситуацией в мире. Многие страны ужесточили ограничения из-за вспышек COVID-19. Опасения трейдеров связаны с перспективами глобального экономического роста, который замедляется в связи с новым всплеском заболеваемости.