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Фондовые биржи АТР растут 17 марта на общерыночном оптимизме
08:20 17.03.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром растут на общем оптимизме относительно развития экономики после заявления китайских властей, при этом гонконгский индекс после закрытия накануне ростом на 9% прибавляет сегодня ещё почти 6%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскакивает на 2,59%, до 3252,96 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,56%, до 2160,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 5,77%, до 21,246,01 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 1,12%, до 7255,9 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивается на 3,46%, до 26652 пункта. Южнокорейский KOSPI растёт на 1,42%, до 1936,5 пункта.
Фондовые индексы Азии сильно растут второй день подряд, такой динамике поспособствовала вчерашняя встреча под председательством китайского вице-премьера Лю Хэ. По сообщению агентства Синьхуа, участники встречи заявили, что они будут проводить благоприятную для рынка политику и обеспечивать бесперебойную работу рынка капитала.
Кроме того, глобальные инвесторы оценили решительность в борьбе с ростом потребительских цен со стороны Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая накануне впервые за долгое время повысила учётную ставку в этих целях.
"Мы не позволим высокой инфляции укорениться. Издержки от этого будут слишком высоки", - приводит также слова Пауэлла газета Wall Street Journal.
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