Фондовые индексы США 16 марта закрылись ростом на решении ФРС повысить ставки

Фондовые индексы США резко выросли по итогам волатильной сессии и достигли самого высокого уровня почти за три года после того, как Федеральная резервная система объявила о первом повышении процентных ставок с 2018 года.

Индекс S&P 500 набрал 95,41 пункта, или 2,2%, до 4357,86 пункта. Nasdaq Composite вырос на 487,93 пункта, или 3,8%, до 13436,55 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 518,76 пункта, или 1,5%, до 34063,10 пункта.

ФРС повысила ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта. Новые прогнозы ФРС показали, что руководители центробанка ожидают повышения ставки как минимум до 1,875% до конца года и до 2,75% к концу 2023 года. Это предполагает семь повышений ставки на четверть процентного пункта в текущем году и дальнейшие повышения в следующем.

Доходность облигаций выросла после заседания ФРС. Доходность базовой 10-летней казначейской облигации поднялась с 2,160% до 2,185%, самого высокого уровня с мая 2019 года. Резкий рост доходности облигаций отражает растущие ставки инвесторов на то, что спецоперация России на Украине не замедлит рост процентных ставок.

Данные по розничным продажам в США за февраль указали на рост расходов по сравнению с предыдущим месяцем. Домохозяйства приспосабливаются к противоречивым факторам: сильному рынку труда, снижению числа случаев заболевания коронавирусом и годовой инфляции, достигшей самого высокого уровня за последние 40 лет.

Технологический сектор S&P 500 показал один из лучших результатов. Акции ARK Innovation ETF выросли на 10%, акции Nvidia выросли на 6,6%, акции PayPal выросли на 74%.

Китайские чиновники заявили, что будут "координировать профилактику коронавируса и борьбу с пандемией, отслеживать экономическое развитие, поддерживать экономику в разумных пределах и обеспечивать бесперебойную работу рынка капитала". Такое заявление привело сегодня государственное информационное агентство Китая "Синьхуа". Это помогло смягчить некоторые опасения по поводу замедления экономического роста в Китае, которое также сулит ослабление роста во всем мире.

Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 9,1% благодаря росту акций технологических компаний. Индекс Hang Seng Tech подскочил более чем на 20%, отыграв большую часть потерь, понесенных за последние три сессии. Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 3,5%.

Паи KraneShares CSI China Internet ETF взлетели на 40% после падения до рекордно низкого уровня в начале недели.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 3,1%, что было обусловлено скачком в технологическом секторе. Российский фондовый рынок остается закрытым до конца недели.