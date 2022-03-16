Фондовые биржи АТР 16 марта в основном растут вслед за США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,04% - до 3065,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,34% - до 2006,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 2,44% - до 18863,8 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 1,07% - до 7173,4 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,88%, до 2644,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,46%, до 25720,5 пункта.

Азиатские инвесторы в среду переняли оптимизм американских. Фондовые биржи США во вторник завершили торги заметным ростом.

Рынки ждут итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы позже в среду. Помимо решения по ставке, регулятор представит свои экономические прогнозы.

Трейдеры также обратили некоторое внимание на статистику по Японии. Объем промышленного производства в стране в январе снизился на 0,8% в месячном выражении после снижения на 1,3% месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения на 1,3%.