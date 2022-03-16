Фондовые индексы США 15 марта резко выросли

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фондовые индексы США 15 марта резко выросли

07:56 16.03.2022 |

Фондовый рынок

 

Американские фондовые индексы выросли после отката цен на нефть, благодаря которому сократились страхи инвесторов насчет инфляции. Также рынок ждет новый цикл повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Снижение цен на нефть проходило на фоне ожидания инвесторами запланированного на среду решения ФРС по денежно-кредитной политике. Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки впервые с 2018 года.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 599,10 пункта, или 1,8%, до 33544,34 пункта. S&P 500 вырос на 89,34 пункта, или 2,1% до 4262,45 пункта. Nasdaq Composite вырос на 367,40 пункта, или 2,9%, до 12948,62 пункта.

Цены на нефть снова опустились ниже 100 долларов за баррель. Нефть West Texas Intermediate, американский эталон, подешевела более чем на 6% до 96,44 доллара за баррель. Нефть марки Brent, международный эталон, снизилась в цене более чем на 6% до 99,91

Акции Delta Air Lines выросли на 8,7%, акции American Airlines подорожали на 9,3%, акции United Airlines повысились на 9,2%.

"Сейчас действует негативная корреляция: когда цены на нефть растут, рынок падает, а когда нефть дешевеет, рынок растет, - говорит Джек Янасьевич, ведущий портфельный стратег Natixis Investment Managers Solutions. - Если удастся успокоить рынок нефти и довести до уровней, наблюдавшихся до военных действий, будет чуть больше уверенности в том, что инфляция не выйдет из-под контроля и не осложнит задачу ФРС".

Цены на нефть снизились, пока инвесторы анализируют последствия локдаунов в Китае для спроса.

Китайские индексы продолжили недавний спад. Падение котировок вызвано ростом заболеваемости Covid-19 в стране, возобновлением регуляторного давления со стороны Пекина и угрозой делистинга китайских акций в США. Ежедневное число случаев заболевания в Китае увеличилось более чем в два раза, сообщило сегодня правительство. Вспышка Covid-19 вынудила власти ввести карантин в ряде крупных городов и целой провинции.

Индекс "голубых фишек" материкового Китая CSI 300 упал на 4,6%, зарегистрировав самое низкое закрытие с июня 2020 года. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 5,7%, достигнув на момент закрытия шестилетнего минимума, заметно снизились акции крупных технологических и финансовых компаний.

Сокращение расходов на путешествия и розничную торговлю в Китае в сочетании со сбоями в цепочках поставок лишь осложняет положение в мировую экономике, которая уже столкнулась с войной в Украине и самой высокой инфляцией за несколько десятков лет.

"Заголовки о том, что Covid-19 вновь распространяется по Китаю, еще больше усиливают неопределенность на мировых рынках и опасения насчет сбоев в цепочках поставок", - сказал Дэвид Донабедиан, инвестиционный директор CIBC Private Wealth.

ФРС во вторник начала двухдневное заседание, которое проходит на фоне роста инфляции до 40-летнего максимума и опасений насчет того, что военная агрессия России против Украины может сказаться на глобальном экономическом росте. Хотя ожидается, что ФРС будет придерживаться своих планов по циклу повышения ставок, начиная с повышения на четверть процентного пункта в среду, инвесторы пытаются понять, как на эти планы может повлиять конфликт на Украине.

Доходность базовой 10-летней облигации США выросла с 2,139% до 2,160%.

Инвесторы также изучают данные по ценам производителей. Как сообщило Министерство труда США, индекс цен производителей, обычно отражающий ситуацию с поставками, в феврале с коррекцией на сезонность вырос на 0,8%. В январе рост после пересмотра в сторону повышения составил 1,2%.

По словам Тима Мюррея, стратега по рынкам капитала в T. Rowe Price Group Inc., инвесторы считают, что ввиду снижение цен на нефть и замедление роста цен производителей ФРС может не потребоваться столь сильное повышение процентных ставок для сдерживания инфляции.

"Если снижение нефтяных цен обеспечит сокращение инфляции, это, будем надеяться, выльется в снижение целевого уровня ужесточения политики ФРС, - сказал Мюррей. - Процентные ставки для рынка акций США являются самой важной проблемой".

Инвесторы обеспокоены тем, что конфликт может привести к еще большему росту инфляции, так как Россия прекратит значительные поставки нефти и газа, а также будут затруднены поставки основных металлов и зерновых. Инвесторы опасаются, что этот шок может подорвать рост мировой экономики как раз в тот момент, когда она преодолевает последствия пандемии.

"Основная проблема для инвесторов заключается в том, что военные действия на Украине разжигают инфляцию, которая и так вызывала беспокойство, а также заставляют усомниться в перспективах экономического роста, - сказал Донабедиан. - Это двойное повышение неопределенности".

Усиливает эту неопределенность угроза эскалации военного конфликта в Украине. Последние дипломатические усилия, направленные на прекращение боевых действий, пока не принесли результатов. Инвесторы все больше обеспокоены тем, что конфликт, который многим еще несколько недель назад казался маловероятным, теперь может выйти за пределы Украины, говорит Донабедиан. Кроме того, сообщения о том, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи Москве, повышают угрозу того, что западные санкции могут быть направлены и против Пекина, сказал он.

"Это откроет новый ящик Пандоры", - добавил аналитик.

Индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,3% под влиянием туристического, технологического и сырьевого секторов. В Японии индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%.
По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

08:54 Доллар 16 марта дешевеет к евро, слабо дорожает в паре с иеной

08:04 Золото продолжает дешеветь 16 марта на ожидаемом ужесточении политики ФРС США

07:58 Фондовые биржи АТР 16 марта в основном растут вслед за США

07:56 Фондовые индексы США 15 марта резко выросли

15.03 ЕЦБ обязал банки проверять транзакции россиян, даже резидентов ЕС – СМИ

15.03 Минфин на аукционах ОВГЗ 15 марта привлек в госбюджет 5 млрд грн и $11,9 млн

15.03 НБУ предупреждает о мошенниках в военное время

15.03 Спрос банков на поддержку ликвидности упал, тендеры временно прекратились

15.03 Курс евро 15 марта чуть замедлил рост к доллару

15.03 Азиатские биржи 15 марта закрыли торги в основном снижением

15.03 Как работает финансовый рынок Украины во время войны: разъяснение НБУ

15.03 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.03.22

15.03 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 14.03.2022

15.03 Bloomberg: европейские банки готовы «повернуть рубильник», чтобы отключить свои российские подразделения от основных IT-систем

15.03 Европейские страховые компании уходят из России

• дальше…

09:29 Рада приняла закон об остановке исполнительных действия, взыскателем по которым является РФ

08:09 Нефть дорожает 16 марта после 6-процентного обвала накануне

08:04 Золото продолжает дешеветь 16 марта на ожидаемом ужесточении политики ФРС США

15.03 Рада увеличила расходы госбюджета на армию за счет кредита Британии на 1,7 млрд фунтов

15.03 Рада признала добровольцев терробороны участниками боевых действий - закон

15.03 Рада предусмотрела «боевой иммунитет» для военного командования, военнослужащих, ТРО и правоохранителей

15.03 Рада приняла закон об увеличении ренты на добычу газа

15.03 Рада обнулила акциз на бензин, дизтопливо и сжиженный газ, снизила НДС на ввоз в страну моторного топлива до 7%

15.03 Минфин на аукционах ОВГЗ 15 марта привлек в госбюджет 5 млрд грн и $11,9 млн

15.03 Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 апреля

• дальше…

09:46 Украина инициирует внесение Беларуси в черный список FATF

08:47 Пенсионный фонд Норвегии не может продать акции в российских компаниях

08:38 Сеул сообщил о неудачном ракетном запуске КНДР

08:34 США дают дополнительную гумпомощь на 186 млн долларов для поддержки украинских беженцев

08:30 Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились с Зеленским в Киеве

08:26 ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы

15.03 ЕЦБ обязал банки проверять транзакции россиян, даже резидентов ЕС – СМИ

15.03 Байден подписал закон, предусматривающий $13,6 млрд для помощи Украине

15.03 ЕС ввел санкции против Абрамовича, Эрнста и еще 13 россиян

15.03 Michelin останавливает производство шин на заводе возле Москвы и экспорт в Россию

15.03 Reuters отключил свою информационную платформу для клиентов из РФ. На очереди Bloomberg

15.03 В США и НАТО обсуждают вопрос об усилении ПВО Украины

15.03 Россия заявила о выходе из Совета Европы

15.03 Израиль отменил безвизовый режим с Украиной и не будет принимать беженцев

15.03 Шойгу, Медведев и олигархи: Британия добавила 350 человек и компаний в санкционный список

• дальше…

15.03 Миграционная служба вернулась к работе: выдает ID-карты, загранпаспорта

15.03 В Киеве вводится комендантский час на полтора суток с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта - Кличко

14.03 Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц

14.03 В приложении «Дия» запустили трансляцию радио - Федоров

14.03 Мобильные операторы запустили услугу доступа к интернету в национальном роуминге

12.03 Телеканалы «Дом» и UATV переданы Минкультуры

12.03 «Укрпочта» выбрала эскиз марки «Русский корабль, иди на#уй!»

11.03 В приложении «Дия» запустили «ЕДокумент»

11.03 В Украине создали реестр нотариусов, работающих в военное время

11.03 В приложении «Киев Цифровой» появилась карта работающих АЗС

10.03 Украина продлила карантин по Covid до конца мая

10.03 В «Дие» появится новое временное цифровое удостоверение «еДокумент» - Шмыгаль

10.03 В Украину прибыла новая партия Starlink от Маска

07.03 Украинские мобильные операторы объединяются и запускают национальный роуминг

04.03 Потери россиян в Украине: более 9 тысяч погибших, 939 бронемашин, самолеты, средства ПВО и т.д.

• дальше…

09:21 В Украину доставили еще одну партию оборудования Starlink - Федоров

08:34 США дают дополнительную гумпомощь на 186 млн долларов для поддержки украинских беженцев

08:30 Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились с Зеленским в Киеве

15.03 Байден подписал закон, предусматривающий $13,6 млрд для помощи Украине

15.03 Что объединяет ОПЗЖ, УПЦ МП и российскую пропагандистку Овсянникову с плакатиком «Нет войне»

15.03 В США и НАТО обсуждают вопрос об усилении ПВО Украины

15.03 Рада лишила Киву мандата народного депутата – нардеп Железняк

15.03 Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО

14.03 Зачеркнуть Россию. Почему Запад не устает от Украины

14.03 Россия все же ответила суду ООН на обвинения в искажении понятия геноцида

13.03 «Вы — часть экономического фронта». Шмыгаль призвал украинцев возвращаться к работе

12.03 США предоставят Украине военную помощь на сумму $200 млн – Белый дом

12.03 Казахстан подтверждает готовность стать посредником в разрешении ситуации в Украине - МИД

11.03 В ЕС не согласовали ускоренную процедуру для принятия Украины

10.03 Двойное обострение. Почему переговоры Кулебы и Лаврова провалились

• дальше…

09:14 Intel ожидает, что вскоре ей придётся конкурировать не с AMD, а с китайцами

09:06 Intel инвестирует €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе

15.03 650 долларов за Xiaomi 12X и 1000 долларов за Xiaomi 12 Pro. Представлены глобальные версии новых флагманов Xiaomi

15.03 Tesla значительно повышает цены на все электромобили

15.03 Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 переименовали игру, сделав название более украинским

14.03 Mozilla удалила «Яндекс» из списка доступных по умолчанию поисковиков браузера Firefox

14.03 Японский производитель цифровой техники Ricoh остановил поставки в Россию

14.03 Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц

14.03 ASUS собирается приостановить работу в России

13.03 В Китае создали установку, которая превращает углекислый газ в экологически чистое топливо

13.03 Взлетевшие цены на никель увеличат стоимость производства электромобиля на 1000 долларов

12.03 Все крупные облачные провайдеры США отказались от бизнеса в России

12.03 Американская IТ-компания Imperva приостановила деятельность в РФ и Беларуси

12.03 В Google считают, что планшеты обгонят по продажам ноутбуки «в не слишком отдалённом будущем»

12.03 Россияне лишились антивирусов Avast, Norton и Bitdefender

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно