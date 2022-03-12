Рынок акций США 11 марта закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,69%

Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, потребительских товаров и потребительских услуг.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,69%, индекс S&P 500 подешевел на 1,30%, индекс NASDAQ Composite опустился на 2,18%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в марте снизился до 59,7 пункта с февральских 62,8 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения показателя до 61,4 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, также по предварительной оценке, опустился до 67,8 пункта с 68,2 пункта в феврале, а индекс экономических ожиданий - до 54,4 пункта с 59,4 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.