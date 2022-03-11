Фондовые биржи АТР снижаются 11 марта

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 2,16%, до 3224,92 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,36%, до 2109,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,4%, до 20181 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,8%, до 7073,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,37%, до 25076,5 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,05%, до 2652,06 пункта.

Азиатские инвесторы переняли настроения рынков США, которые завершили торги снижением на статистике по инфляции. Так, потребительские цены в США по итогам февраля выросли на 7,9% в годовом выражении после роста на 7,5% месяцем ранее, только за февраль они прибавили 0,8%. Годовой показатель по-прежнему находится у рекордов сорокалетней давности, теперь он максимальный с января 1982 года.

Кроме того, аналитики считают, что акции в Китае снижаются из-за опасений по поводу ужесточения регулирующего контроля США над китайскими акциями, зарегистрированными в США. "Китайские акции в США сильно пострадали в четверг после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам представила список из пяти компаний, которые могут быть исключены из листинга, если они не будут соответствовать стандартам бухгалтерского учета США", - приводит слова опрошенных экспертов газета Wall Street Journal.