Фондовые индексы США 10 марта показали снижение

Американские фондовые индексы в четверг снизились, а цены на нефть утратили отмеченный ранее прирост. Переговоры между Россией и Украиной завершились безрезультатно, тогда как инфляция в США обновила максимум за 40 лет.

Nasdaq Composite упал на 125,58 пункта, или почти на 1,0%, до 13129,96 пункта. S&P 500 снизился на 18,36 пункта, или примерно на 0,4%, до 4259,52 пункта. Dow Jones Industrial Average опустился на 112,18 пункта, или на 0,3%, до 33174,07 пункта.

Инвесторы обеспокоены перспективами мировой экономики, что в последние дни ослабило спрос на более рисковые активы. Индексы S&P 500 и DJIA остаются на территории коррекции, а Nasdaq находится на медвежьей территории.