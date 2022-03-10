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Фондовые биржи АТР 10 марта закрылись уверенным ростом
11:56 10.03.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга уверенным ростом котировок на оптимизме относительно развития ситуации в Украине, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 1,22%, до 3296,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,12%, до 2160,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,27%, до 20890,26 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 3,94%, до 25690,4 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,21%, до 2680,32 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,1%, до 7130,8 пункта.
Инвесторы продолжают следить за войной между Россией и Украиной. Готовность сторон вести диалог добавила оптимизма на рынки рисковых активов, которые заметно упали за время эскалации напряженности.
"Мы получаем некоторые сообщения о том, что Россия и Украина, возможно, приближаются к стадии переговоров - это может помочь изменить настроения", - отметила аналитик UBS Global Wealth Management Надя Ловелл (Nadia Lovell), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.
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