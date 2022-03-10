Фондовые индексы США 9 марта прервали череду падений

Американские фондовые рынки в среду отметились существенным ростом, а цены на нефть снизились. Волатильность на рынках сохраняется, пока инвесторы следят за экономическими последствиями военных действий в Украине.

S&P 500 вырос на 107,18 пункта, или на 2,6%, до 4277,88 пункта, что стало самым значительным однодневным подъемом с июня 2020 года. Nasdaq Composite вырос на 459,99 пункта, или на 3,6%, до 13255,55 пункта, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 653,61 пункта, или 2,0%, до 33286,25 пункта. Все три индекса прервали четырехдневную негативную серию.

Конфликт в Украине стимулировал резкие движения на рынках акций, сырьевых товаров, валют и облигаций. Инвесторам сложно анализировать развитие конфликта, быстро меняющиеся санкции Запада против России и их последствия для мировой экономики.

"Настроения на рынке, дневные и даже внутридневные движения, безусловно, были вызваны заголовками, связанными с конфликтом в Украине", - сказал Дэвид Секера, главный рыночный стратег Morningstar в США. По его мнению, инвесторам, у которых вложения в бумаги нефтегазовых компаний превышают ориентиры, стоит рассмотреть возможность перехода в другие акции.

Турбулентность привела к резкому падению фондовых индексов, сведя на нет большую часть достижений прошлого года. Индекс Dow Industrials и индекс Nasdaq, который перешел на медвежью территорию, упав более чем на 20% с ноябрьского пика, закрылись во вторник на уровнях, которые последний раз наблюдались примерно год назад. По мнению аналитиков, вчерашнее ралли может быть связано с тем, что рынки взяли паузу и обдумывают новости о возможном дипломатическом решении. Однако риски все еще омрачают настроения инвесторов.

"Покупать на этом падении следует крайне осторожно, особенно когда эти экономические последствия и опасения начинают влиять и на нашу экономику, в том числе через потребительское доверие", - сказал Джерри Бракман, президент и инвестиционный директор First American Trust.

Скачок цен на нефть после запрета США на импорт энергоносителей из России усилил опасения среди фондовых управляющих по поводу того, что устойчивая инфляция и замедление экономического роста могут перехлестнуться друг с другом и это приведет к стагфляции, как было в 1970-х годах. Ведущие центральные банки готовы были начать ужесточение денежно-кредитной политики перед тем, как Россия начала военную операцию на Украине. ЕЦБ на этой неделе проведет заседание. Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что планирует на заседании в этом месяце предложить повысить ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 13,0%, до 111,14 доллара за баррель, продемонстрировав наиболее масштабное однодневное падение с апреля 2020 года. США заблокировали импорт российской нефти и газа, тогда как президент России Владимир Путин издал указ, запрещающий экспорт некоторых товаров и сырьевых материалов.

Скачок на фондовых рынках подтолкнул инвесторов к отказу от защитных активов. Индекс доллара ICE, который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине других мировых валют, потерял 0,8%, отступив после недавнего неуклонного роста, в результате которого доллар достиг самого высокого уровня почти за два года. Доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась до 1,946%.

Цены на золото, еще один актив, который инвесторы считают менее рисковым, опустились на 2,7%. Торги на рынке никеля были приостановлены еще на один день после вчерашних скачков, в результате которых цена металла резко выросла и впервые на короткое время превысила отметку в 100 000 долларов за тонну.

На криптовалютном рынке биткоин подорожал примерно на 8,7%, до примерно 41909,59 доллара. Президент Байден сегодня должен подписать указ, который предпишет нескольким федеральным ведомствам рассмотреть связанные с криптовалютами вопросы, в том числе изучить возможность создания собственной цифровой валюты США.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 4,7%. Российский фондовый рынок по-прежнему закрыт, хотя торги на валютном рынке проводятся. На офшорном рынке рубль опустился по отношению к доллару до 128 рублей за доллар. Курс российской валюты колеблется с тех пор, как власти страны ввели меры сдерживания ее падения, а западные банки стали избегать российских активов.

В Азии фондовые рынки преимущественно снизились после падения на Уолл-стрит во вторник. Nikkei 225 потерял 0,3%, Hang Seng - 0,7%, а Shanghai Composite - 1,1%.