Фондовые биржи АТР 9 марта закрылись в основном падением

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно снижением, в то время как инвесторы продолжают отказываться от приобретения рисковых активов в свете сохранения геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,13%, до 3256,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,1%, до 2116,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,67%, до 20627,71 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 0,3%, до 24717,53 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,09%, до 2622,4 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,04%, до 7053 пунктов.

Участники торгов продолжают следить за развитием ситуации между Россией и Украиной. Западные страны вводят санкции против РФ, что создает больше рисков вокруг поставок и экспорта российской продукции и сырья. Так, ранее во вторник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон запретил импорт нефти и нефтепродуктов из России.

"Рынки остаются волатильными, неспособными уверенно оценивать последствия потока новостей, учитывая сложное состояние мировой экономики", - отметил представитель National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статданные по Китаю и Японии. Так, ВВП Японии в четвертом квартале вырос в годовом выражении на 4,6%, в квартальном - на 1,1%. Аналитики ожидали показатели на уровне 5,6% и 1,4% соответственно.

А индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в феврале 2022 года ожидаемо вырос на 0,9% в годовом выражении. В месячном выражении показатель вырос на 0,6% при прогнозе роста на 0,3%.