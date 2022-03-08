Азиатские биржи заметно упали 8 марта на уходе инвесторов от риска

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник третью сессию подряд опустились на 1% и более за счёт продолжающегося ухода трейдеров от риска, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,35%, до 3293,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,89%, до 2139,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,39%, до 20765,87 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,09%, до 2622,4 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,83%, до 6980,3 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 1,71%, до 24790,95 пункта.

Внимание рынков по-прежнему приковано к ситуации вокруг Украины и России. Ряд европейских и американских компаний приостановил свою деятельность в РФ, включая продажу товаров и услуг, что усилило опасения по поводу перспектив мировой экономики.

"Все это касается замедления (экономического - ред.) роста и ускорения инфляции. Поскольку санкции против России ужесточаются, это бьет по всем секторам", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Rock Creek Алифии Доривалы (Alifia Doriwala).