Биржи США 7 марта закрылись снижением основных индексов на 2,4-3,6%

Фондовый рынок США завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, технологий и финансов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,37%, до 32817,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,62%, до 12830,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,95%, до 4201,08 пункта.

Опасения по поводу ситуации вокруг России и Украины поддерживают уход трейдеров от риска, что негативно для фондовых рынков по всему миру - вчера снижались индексы и в Европе, и в Азии.

Неопределенность связана, в частности, с тем, что ряд американских компаний покинул рынок России, приостановив продажи, предоставление услуг или инвестиции в стране. Инвесторы опасаются, что это может сдержать восстановление мировой экономики.



