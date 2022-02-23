В Украине одобрили концепцию развития рынка зеленых облигаций

Кабинет Министров одобрил концепцию внедрения и развития рынка зеленых облигаций в Украине на 2022-2023 годы.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 февраля, сообщает корреспондент Укринформа.

Целью концепции является определение направлений и задач внедрения рынка зеленых облигаций. Она предусматривает, в частности, обеспечение привлечения финансирования для реализации проекта экологического направления путем выпуска зеленых облигаций; установление нормативов раскрытия информации эмитентами этого вида ценных бумаг; установление режима аккредитации внешних верификаторов и оценщиков зеленых облигаций.

Кроме того, предполагается создание реестра проектов национального значения, для реализации которых могут быть осуществлены эмиссии суверенных зеленых облигаций.

Как сообщалось, 1 июля 2021 года в Украине вступила в силу новая редакция закона "О рынках капитала и организованных товарных рынках", которая вводит "зеленые" облигации как отдельный подвид ценных бумаг.

Эмиссию "зеленых" облигаций может осуществлять лицо, реализующее или финансирующее проект экологического направления. Средства от размещения таких бумаг могут направляться на финансирование и/или рефинансирование расходов проекта экологического направления, таких как проекты в сфере альтернативной энергетики, энергоэффективности, минимизации образования, утилизации и переработки отходов, внедрения экологически чистого транспорта, органического земледелия, сохранения флоры и фауны и т.п.

Ожидается, что до 2030 года Украина сможет привлечь через выпуск "зеленых" облигаций 36 млрд дол. По данным Международной финансовой корпорации (IFC), потенциал украинского рынка услуг по энергоэффективности и "чистой" энергетике до 2030 года - 73 млрд дол.