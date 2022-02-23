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Фондовые биржи АТР 23 февраля закрылись коррекционным ростом
11:31 23.02.2022 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам среды в рамках коррекции после заметного снижения торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,93%, до 3489,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,75%, до 2337,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,62%, до 23666 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,47%, до 2719,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,62%, до 7205,7 пункта. В Японии сегодня выходной, а японский Nikkei 225 завершил торги вторника падением на 1,71%, до 26449,61 пункта.
Азиатский рынки завершили торги среды коррекционным ростом после снижения торговым днем ранее на уходе инвесторов от риска. Все внимание трейдеров было сосредоточено на эскалации ситуации вокруг Украины.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
В ответ на это действие ряд иностранных государств, в частности страны ЕС, США, Великобритания, заявили о намерении ввести новые санкции.
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